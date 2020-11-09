Зеленський пожалкував, що не вивчив українську в дитинстві. І згадав Азарова

Автор фото, Офіс президента / УНІАН Підпис до фото, Володимир Зеленський у день української мови згадав про спроби Миколи Азарова розмовляти державною мовою

В день української мови та писемності президент Володимир Зеленський поскаржився, що йому не пощастило добре вивчити українську мову в дитинстві, та закликав громадян навчати української мови російськомовних друзів.

Він нагадав, що виріс і навчався у Кривому Розі, а в школу пішов за шість років до незалежності України.

"Була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, - у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову," - поскаржився Володимир Зеленський.

"Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього прем'єр-міністра", - нагадав він про Миколу Азарова, який за роки в політиці так і не зміг вивчити українську мову, а його вислів про "кровосісі" став мемом.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, "На відміну від політичних трибун та студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв, що з 2014 року захищають Україну, мовного поділу не виникає", - написав президент у Facebook.

Натомість Зеленський похвалився, що таки зміг опанувати мову у дорослому віці й отримав від цього "неймовірні емоції, ніби вперше в житті підкорив гірську вершину".

Він також нагадав, що багато українців "змалечку чули материнські колискові іншою мовою", але це не означає, що вони не поважають українську.

"Є чимало громадян, які з багатьох причин не могли й поки що не опанували українську мову. Але булінг, агресія, примус - точно не сприятимуть її вивченню", - вважає президент.

"Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета", - закликав Володимир Зеленський.

Зараз у Конституційному суді триває розгляд подання про конституційність мовного закону (Про забезпечення функціонування української мови як державної). Очікується, що рішення з'явиться у найближчий час.