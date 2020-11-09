Зарубав офіцера й застрелив двох солдатів: кривава бійня в російській армії
Військовослужбовець однієї з військових частин під Воронежем вбив трьох людей на аеродромі.
Солдат зарубав офіцера сокирою, заволодів його табельною зброєю й застрелив з неї ще двох військових та втік. За кілька годин його затримали.
Напад стався після п'ятої ранку - солдат з наряду напав на офіцера, який проводив ранкову перевірку.
Подія сталась на одній із найбільших авіабаз поруч з кордоном з Україною.
В керівництві Воронезької області назвали ім'я підозрюваного. Це 20-річний рядовий Антон Макаров.
"Надійшов сигнал про викрадення машини поблизу селища Землянське молодим чоловіком у формі. На прилеглих дорогах виставили пости. По гарячих слідах викрадача заблокували на дорозі і затримали, ним виявився строковик Макаров", - сказав співрозмовник агентства Інтерфакс.
У жовтні минулого року російський військовий застрелив вісім людей у військовій частині в Сибіру.
Інцидент стався у Забайкальському краї 25 жовтня 2019 року при зміні караулу.
Що дізналися ЗМІ
"Мова про військовий аеродром Балтімор у Воронежі", - повідомила агенція "РИА Новости" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Причиною став конфлікт рядового з офіцером, написало агентство "Інтерфакс" з посиланням на своє джерело.
На допомогу офіцеру, згідно з цією версією, прийшов водій строкової служби, якого солдат застрелив.
"Потім він зробив постріли ще в одного солдата-строковика, який пізніше помер", - розповів співрозмовник "Інтерфаксу".
За його даними, основною версією причин вбивств є нервовий зрив.
Що за аеродром
Балтімор розташований в густонаселеній південно-західній частині Воронежа. Це одна з найбільших авіабаз неподалік кордону з Україною. Там дислокується 47-й окремий змішаний авіаполк, розповів ВВС журналіст Всеволод Інютін.
У грудні 2013 року базу закрили на масштабну реконструкцію, яку військові спочатку планували завершити в 2015 році. Потім міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував закінчення робіт "до 2020 року".
Через проблеми з підрядниками і фінансуванням роботи затягнулися на сім років.
Базу планували повністю повернути в експлуатацію в жовтні 2020 року.