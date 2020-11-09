Зарубав офіцера й застрелив двох солдатів: кривава бійня в російській армії

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Військовослужбовець однієї з військових частин під Воронежем вбив трьох людей на аеродромі.

Солдат зарубав офіцера сокирою, заволодів його табельною зброєю й застрелив з неї ще двох військових та втік. За кілька годин його затримали.

Напад стався після п'ятої ранку - солдат з наряду напав на офіцера, який проводив ранкову перевірку.

Подія сталась на одній із найбільших авіабаз поруч з кордоном з Україною.

В керівництві Воронезької області назвали ім'я підозрюваного. Це 20-річний рядовий Антон Макаров.

"Надійшов сигнал про викрадення машини поблизу селища Землянське молодим чоловіком у формі. На прилеглих дорогах виставили пости. По гарячих слідах викрадача заблокували на дорозі і затримали, ним виявився строковик Макаров", - сказав співрозмовник агентства Інтерфакс.

У жовтні минулого року російський військовий застрелив вісім людей у військовій частині в Сибіру.

Інцидент стався у Забайкальському краї 25 жовтня 2019 року при зміні караулу.

Що дізналися ЗМІ

"Мова про військовий аеродром Балтімор у Воронежі", - повідомила агенція "РИА Новости" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Причиною став конфлікт рядового з офіцером, написало агентство "Інтерфакс" з посиланням на своє джерело.

На допомогу офіцеру, згідно з цією версією, прийшов водій строкової служби, якого солдат застрелив.

"Потім він зробив постріли ще в одного солдата-строковика, який пізніше помер", - розповів співрозмовник "Інтерфаксу".

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За його даними, основною версією причин вбивств є нервовий зрив.

Що за аеродром

Балтімор розташований в густонаселеній південно-західній частині Воронежа. Це одна з найбільших авіабаз неподалік кордону з Україною. Там дислокується 47-й окремий змішаний авіаполк, розповів ВВС журналіст Всеволод Інютін.

У грудні 2013 року базу закрили на масштабну реконструкцію, яку військові спочатку планували завершити в 2015 році. Потім міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував закінчення робіт "до 2020 року".

Через проблеми з підрядниками і фінансуванням роботи затягнулися на сім років.

Базу планували повністю повернути в експлуатацію в жовтні 2020 року.