Зеленський і Єрмак захворіли коронавірусом. Що відомо про стан президента

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на коронавірусну хворобу, повідомила пресслужба Офісу президента.

"На жаль, у президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції", - йдеться у заяві.

Згодом про хворобу заявив Володимир Зеленський.

"Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - написав він.

"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав у Facebook Андрій Єрмак.

Пан Єрмак планує взяти участь у відеозустрічі радників лідерів нормандського формату цього тижня.

"Якщо переговори цього тижня не відбудуться - точно не за моєї вини", - додав Єрмак.

Робота на самоізоляції

Пресслужба наполягає, що у президента завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв'язку.

"Керівник Офісу президента, його заступники та працівники офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Ми повідомлятимемо про стан президента та працівників офісу", - йдеться в заяві.

Влітку цього року коронавірусною інфекцією COVID-19 перехворіла дружина президента Олена.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський працюватиме на самоізоляції

На початку літа президент Володимир Зеленський казав, що хотів сам заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше", - зізнався Зеленський в інтерв'ю "Українській правді".

Минулого тижня Україна здолала позначку в понад 10 тисяч нових хворих на добу.

Раніше представники влади заявляли, що після позначки понад 15 тисяч на добу Україну може чекати локдаун.

Хоча потім президент заявляв, що економіка країни його не переживе, а тому потрібні інші методи.

Зараз в уряді розглядають можливе запровадження суворого карантину "вихідного дня".