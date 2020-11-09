Потужний тропічний шторм Ета змиває східне узбережжя США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Флориді - сильний вітер та великі хвилі

Тропічний шторм Ета дійшов до Флориди на сході Сполучених Штатів.

Він приніс потужні дощі та сильний вітер, що може призвести до гігантських хвиль на узбережжі та стрімких повеней.

Школи, пляжі та громадський транспорт закрили ще в неділю.

Підпис до фото, Штор Ета прийшов у Флориду з півдня

Шторм Ета вже завдав серйозних збитків у Центральній Америці, а також пронісся над Кубою.

Національний ураганний центр США попередив, що негода йде "зі шквальними вітрами, сильними дощами та небезпечним штормовим припливом".

Автор фото, Reuters

Швидкість вітру може сягати 100 км на годину, а приплив підніметься на 1,2 метри.

"Поставтесь до шторму серйозно. І не намагайтесь проїхати по затопленим дорогам", - закликав людей керівник рятувальників у Палм-Біч Білл Джонсон.

На Кубі від шторму Ета евакуювали десятки тисяч людей і загибелі людей вдалося уникнути.

А в інших країнах регіону негода забрала життя.

Наприклад, у Гватемалі загинуло чи зникло безвісти близько 150 людей після того, як десятки будинків накрили селі.

У сусідньому Гондурасі загинуло щонайменше десять людей, ще сотні чекають на евакуацію з затоплених районів.

Панама повідомляє про 17 смертей внаслідок шторму, майже 70 місцевих жителів зникли. А на півдні Мексики влада говорить про 20 загиблих.