Мендель розповіла про стан Зеленського

Автор фото, Уніан

Речниця президента Юлія Мендель розповіла BBC News Україна про стан Володимира Зеленського, який захворів на коронавірус.

За її словами, сьогодні в Офісі президента був "звичайний день".

"Настільки звичайний, наскільки він може бути в умовах пандемії. Тому що під час карантину в нас змінилися правила - у нас у всіх працівників міряють температуру, у всіх регулярно беруть ПЛР-тести, є дезінфектори, маски, рукавички, ми дотримуємося соціальної дистанції. Багато людей працюють дистанційно".

"Тому сьогодні був звичайний день, президент проводив селекторну нараду - звісно, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину", - каже Мендель.

Президент, каже вона, "почувався добре" і "був у доброму гуморі".

"Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня".

"Вже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль у президента і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає".

Надалі, пояснила Мендель, Володимир Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби".

Про те, що Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на коронавірусну хворобу, стало відомо ввечері у понеділок.

"Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - написав президент у своєму фейсбуці.

Андрій Єрмак, своєю чергою, також каже, що почувається нормально.

"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав у Facebook Андрій Єрмак.

Попри результат тесту, каже він, він все одно планує взяти участь у відеозустрічі радників лідерів нормандського формату, яка проходитиме цього тижня.

"Якщо переговори цього тижня не відбудуться - точно не за моєї вини", - додав Єрмак.

Влітку цього року коронавірусною інфекцією COVID-19 перехворіла дружина президента Олена.

На початку літа президент Зеленський казав, що хотів сам заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше", - зізнався Зеленський в інтерв'ю "Українській правді".

Ситуація з коронавірусом погіршується, минулого тижня Україна здолала позначку в понад 10 тисяч нових хворих на добу.