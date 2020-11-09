Азербайджан збив російський гелікоптер у Вірменії

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

У Вірменії, неподалік населеного пункту Єрасх, розбився російський гелікоптер Мі-24.

Його збили із землі з переносного зенітно-ракетного комплексу, повідомили в російському Міноборони.

Загинуло двоє членів екіпажу, одного вдалося евакуювати з травмами середньої важкості.

Азербайджан уже визнав, що це його сили збили гелікоптер: у місцевому міноборони вибачилися і повідомили, що зробили це випадково, пообіцявши виплатити компенсацію.

"9 листопада близько 17:30 за московським часом під час супроводу автоколони 102-ї російської військової бази територією Вірменії у повітряному просторі Єрасх поблизу кордону Нахічеванської автономної республіки (Республіка Азербайджан) російський гелікоптер Мі-24 опинився під вогневою атакою з землі із ПЗРК", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

"Внаслідок потрапляння ракети гелікоптер втратив управління і впав у гірській місцевості на території Вірменії".