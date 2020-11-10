Вчені знайшли череп "кузена" людини. Йому 2 млн років

Автор фото, LA TROBE UNIVERSITY

Австралійські дослідники заявляють, що знахідка черепа в Південній Африці віком два мільйони років проливає світло на еволюцію людини.

Череп належав представнику чоловічої статі виду Paranthropus robustus, якого називають "двоюрідним братом" Homo erectus, або людини прямоходячої - виду, який вважають прямим предком сучасної людини.

Два види жили приблизно в один час, але Paranthropus robustus вимер раніше.

Дослідницька група назвала цю знахідку захопливою.

"Більшість знайдених викопних решток - це поодинокі зуби, тож подібна знахідка - дуже рідкісна, нам дуже пощастило", - розповіла ВВС докторка Анжеліна Ліс.

Дослідники з університету Ла-Троб у Мельбурні виявили уламки черепа у 2018 році на місці археологічних розкопів Дрімолен на північ від Йоганнесбурга.

Його знайшли за декілька метрів від місця, де у 2015 році виявили подібний за віком дитячий череп Homo erectus.

Автор фото, LA TROBE UNIVERSITY Підпис до фото, Череп знайшли у кар'єрі Дрімолен

Після цього археологи складали та аналізували череп. Свої висновки вони опублікували у вівторок у журналі Nature, Ecology and Evolution.

Співдослідник Джессі Мартін розповів ВВС, що поводження з викопними шматками нагадує роботу з "мокрим картоном" і додав, що він використовував пластикові трубочки, щоб відсмоктати з них останні сліди бруду.

Конкуруючі види

Вважають, що в Південній Африці одночасно жили три види гомінінів (людиноподібних істот), які конкурували між собою.

Таким чином, відкриття черепа показало рідкісний приклад "мікроеволюції" в межах людського роду, сказав пан Мартін.

Paranthropus robustus мав великі зуби та маленький мозок, що відрізняло його від Homo erectus, який мав великий мозок та маленькі зуби. Вважають, що перший вид харчувався переважно жорсткою рослинною їжею на кшталт коріння та кори.

Автор фото, LA TROBE UNIVERSITY Підпис до фото, На те, щоб скласти шматочки черепа докупи, знадобилось 300 годин

"З часом Paranthropus robustus, ймовірно, еволюціонував, щоб витримувати більше навантаження, що утворюється під час кусання та пережовування їжі, яку важко обробляти щелепами та зубами", - каже докторка Ліс.

Вчені кажуть, що, можливо, через зміни клімати довкілля стало більш вологим, що могло призвести до зменшення доступної їжі.

Тим часом Homo erectus, який мав менші зуби, міг їсти як рослини, так і м'ясо.

"Ці два дуже різні види... демонструють різні еволюційні експерименти", - каже докторка Ліс.

"Хоча наш вид зрештою переміг, викопні дані свідчать про те, що два мільйони років тому Paranthropus robustus був набагато поширеніший, ніж Homo erectus".