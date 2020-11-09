Як Зеленський хворіє на коронавірус. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Президент Зеленський заразився коронавірусом. Як він почувається і хто його замінить, якщо стан погіршиться.
  • В очікуванні ефективної вакцини проти Сovid-19. Тестування американсько-німецький препарату показали його дієвість.
  • Плани Джо Байдена: зупинити пандемію і відновити економіку. Чи завадить йому Дональд Трамп.
  • Що відомо про майбутню віцепрезиденку США Камалу Гарріс.
  • Чи можливий компроміс заради миру у Нагірному Карабаху. Інтерв'ю із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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