Як Зеленський хворіє на коронавірус. Теленовини ВВС
У випуску:
- Президент Зеленський заразився коронавірусом. Як він почувається і хто його замінить, якщо стан погіршиться.
- В очікуванні ефективної вакцини проти Сovid-19. Тестування американсько-німецький препарату показали його дієвість.
- Плани Джо Байдена: зупинити пандемію і відновити економіку. Чи завадить йому Дональд Трамп.
- Що відомо про майбутню віцепрезиденку США Камалу Гарріс.
- Чи можливий компроміс заради миру у Нагірному Карабаху. Інтерв'ю із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
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