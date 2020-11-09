Пашинян підписав з Путіним та Алієвим заяву про припинення війни у Карабаху. У Єревані заворушення

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Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав заяву про припинення війни в Карабаху разом з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим та Володимиром Путіним. Про це сам Пашинян повідомив у Facebook.

"Я підписав декларацію про закінчення війни у Карабаху з президентами Росії та Азербайджану, починаючи з першої години ночі. Текст декларації, яка вже була оприлюднена, неймовірно болючий для мене та нашого народу", - зазначив він.

Пашинян повідомив, що ухвалив таке рішення після ретельного аналізу ситуації на фронті.

Про умови домовленості розповів президент Росії Володимир Путін:

повне припинення вогню з 10 листопада

війська Азербайджану та Вірменії зупиняються на зайнятих позиціях

на лінії зіткнення сторін в Нагірному Карабаху та в Лачинському коридорі, що пов'язує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці

проводиться обмін полоненими, затриманими та тілами загиблих

біженці повертаються на територію Карабаху під контролем комісара ООН у справах біженців

контроль за транспортним сполученням здійснюється за допомогою прикордонних військ ФСБ Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у зверненні до народу повідомив, що на лінії зіткнення будуть і турецькі миротворці. Він оголосив про перемогу у війні.

Одразу після звістки про підписання заяви у Єревані почалися акції протесту біля будинку уряду Вірменії. Кореспондент ВВС повідомляє з місця подій, що демонстранти увірвалися до будівлі. Вони протестують проти умов домовленості.

У соцмережах з'явилися відео як демонстранти, деякі з них в камуфляжі, зривають гнів на меблях в будинку уряду і ходять по пустих кабінетах.

9 листопада азербайджанська армія опублікувала відеозапис, який підтверджує, що вона встановила контроль над стародавнім містом Шуші, яке розташоване поряд зі столицею Карабаху Степанакертом і на стратегічному шляху, який пов'язує Карабах з Вірменією.

Увечері речник лідера невизнаної Нагірно-Карабаської республіки визнав, що місто повністю перебуває поза контролем вірменських сил. Натомість Нікол Пашинян ще о 17:00 за київським часом повідомляв про бої в Шуші.

Також у понеділок азербайджанська армія збила російській гелікоптер над територією Вірменії, загинули двоє російських військових. Азербайджан каже про випадковість і готовий сплатити компенсацію, Росія проводить розслідування.

Нова війна в Карабаху розпочалася 27 вересня. Відтоді азербайджанська армія встановила контроль над майже всією південною частиною невизнаної Нагірно-Карабаської республіки та її "поясу безпеки", невеликим районом на півночі і прорвалася у центр НКР - до міста Шуші.