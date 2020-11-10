Кінець війни в Карабаху. Російські миротворці та штурм уряду в Єревані

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Демонстранти захопили будівлю парламенту Вірменії та побили спікера

Вірменія, Азербайджан та Росія домовились про припинення військових дій в Нагірному Карабаху та введення російських миротворців в регіон. Вірменія зобов'язалася передати частину територій Азербайджану, спровокувавши протести в столиці.

Відповідно до тексту угоди, опублікованого агентством ArmInfo, до 20 листопада Вірменія зобов'язана повернути Азербайджану "Агдамський район та території, які утримує вірменська сторона в Газахском районі Азербайджанської Республіки".

Припинення вогню набуло чинності 10 листопада, опівночі за московським часом.

Миротворці збройних сил Росії вже вирушають в Карабах, повідомляє Інтерфакс.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких колони військової техніки їдуть на аеродром Ульяновська, звідки йде перекидання. До ранку вівторка в район конфлікту вилетіло вже вісім літаків з російськими військовими.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що серед миротворців будуть також турецькі військові.

Про що домовилися сторони

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Взявши під контроль Шушу, Азербайджан фактично забезпечив собі перемогу

На сайті інформаційного агентства ArmInfo опублікований документ, який названий текстом угоди. Він, зокрема, передбачає:

Вірменія зобов'язана повернути до 15 листопада Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район.

Вірменія залишить за собою "Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати місто Шушу" (вірмени називають його Шуші).

Російський миротворчий контингент розгортається "уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж Лачинського коридору", в його складі буде "1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки".

Російські миротворці залишаться в районі протистояння на п'ять років з автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не побажає відмовитися від цього за пів року до продовження.

В Нагірний Карабах і прилеглі райони повертаються біженці, це відбувається під контролем ООН.

Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджану і Нахічеванською Автономною Республікою для організації безперешкодного руху громадян і транспорту. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи прикордонної служби ФСБ Росії.

"Ми довели, що є військове рішення"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у звернення до народу повідомив, що це рішення відповідає інтересам народів Азербайджану та Вірменії та оголосив його перемогою в карабахській війні.

За його словами, "активна військова фаза закінчилася, починається політична фаза".

"Ми довели, що є військове рішення (конфлікту)", - додав президент Азербайджану.

Азербайджан вже публічно привітав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Азербайджан досягнув значних успіхів і на полі бою, і за столом перемовин. Я щиро вітаю вас з цим щасливим досягненням", - написав міністр в Twitter.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян назвав це рішення болючим для себе і для країни, але переможеною Вірменію не вважає.

"Це не перемога, але немає поразки, поки ти сам себе не визнав переможеним, - заявив Пашинян. - Ми ніколи себе не визнаємо переможеними, і це повинно стати початком ери нашого національного згуртування, відродження. Ми повинні проаналізувати роки нашої незалежності, щоб спланувати наше майбутнє і не повторювати помилок минулого".

Глава невизнаної республіки Нагірний Карабах зазначив, що якби не ця угода, "ми б втратили весь Арцах" (так у Вірменії називають Нагірний Карабах). Азербайджанські військові вже були на підступах до Степанакерту - столиці Нагірного Карабаху.

Штурм урядових будівель в Єревані та побиття спікера

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Невдовзі після новини про підписання угоди в центрі Єревану почалися протести. Кілька тисяч людей зібралися на площі перед будинком уряду, вони прорвали оточення і увірвалися в будівлю.

Люди громили в будівлі двері, вікна, зірвали табличку з особистого кабінету Пашиняна. "Агресивно налаштовані люди виламують двері в кабінети", - передає кореспондент ТАСС.

За повідомленням кореспондентів ВВС на місці подій, люди, які зібралися, вимагають зміни уряду.

"Ці люди вважають ці умови і цю згоду Нікола Пашиняна зрадою або навіть капітуляцією Вірменії. Вони впевнені, що потрібно боротися до кінця, і впевнені в перемозі. Цю впевненість могли підживлювати заяви офіційних представників міністерства оборони про те, що справи на фронті не такі вже й погані ", - передає кореспондент.

Поліція діям демонстрантів не перешкоджає. За даними кореспондентів Інтерфаксу, частина демонстрантів в Єревані вирушила до урядових дач, де живе Пашинян.

Крім того, демонстранти увірвалися в будівлю вірменського парламенту і зайняли зал засідань.

"Ми вимагаємо Нікола Пашиняна. Хто дав йому право підписувати таке?", - цитує ТАСС слова учасників акції.

Група демонстрантів також дістала зі службової машини і побила спікера парламенту Вірменії Арарат Мірзояна. Зараз він госпіталізований з травмами, його життю нічого не загрожує.