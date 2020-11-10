Біля Варшави відкрили пам'ятник Петлюрі

Автор фото, Міністерство культури Польщі

У містечку Скерневіце (близько 80 км від Варшави) відкрили пам'ятник "Перед Варшавською битвою", який включає скульптури державних діячів початку ХХ століття. Зокрема, і Симона Петлюри - організатора збройних сил Української народної республіки (УНР).

Про це повідомляє сайт польського уряду.

Також пам'ятник віддає належне - засновнику польської армії та маршалу Польщі Юзефу Пілсудському, експрем'єру Угорщини Палу Телекі та військовому діячу Франції Шарлю де Голлю, який пізніше став французьким президентом.

Пам'ятник нагадує про міжнародну підтримку Польщі у протистоянні більшовизму в 1920 році.

Під час церемонії відкриття пам'ятника віцепрем'єр та міністр культури, національної спадщини та спорту Пьотр Глинський зазначив, що сто років тому Польща захищала Європу від зла більшовизму, але "тоді ми були не одні".

"Тоді поляки з угорцями, українцями, французами, а також з білорусами, американцями та румунами, які теж постачали військову допомогу захисникам Варшави та Польщі, захищали Європу від більшовизму. Тоді ми були всі разом", - сказав віцепрем'єр.

Відкриття пам'ятника - одна з подій, присвячених століттю Варшавської битви. Тоді, у 1920 році відбулася вирішальна битва радянсько-польської війни, в результаті якої Польська Республіка змогла відстояти свою незалежність, завдавши поразки червоній армії.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2019 році у Києві відкрили меморіальну дошку Симону Петлюрі

Армія УНР була союзником Польщі у тій війні.

Симон Петлюра після радянсько-польської війни евакуювався до Європи. Його вбили у Парижі в 1926 році.

В Україні відкрили кілька пам'ятників керівнику Директорії УНР Симону Петлюрі, зокрема у Вінниці та Рівному. У Києві нещодавно відкрили меморіальну дошку.