McDonald's продаватиме рослинні бургери

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Гігант швидкого харчування McDonald's оголосив, що у 2021 році запровадить лінійку рослинних альтернатив м'ясних продуктів під назвою McPlant.

McDonald's заявив, що пропонуватиме рослинні бургери, замінники курки та сендвічі для сніданку.

Банк Barclays прогнозує, що обсяг ринку альтернатив м'ясних продуктів до 2029 року може скласти 140 млрд доларів.

McDonald's випробував рослинний бургер в Канаді з компанією Beyond Meat - виробником м'яса на рослинній основі.

Однак акції Beyond Meat після оголошення McDonald's різко впали, оскільки не було зрозуміло, хто буде постачати в мережі швидкого харчування альтернативу м'ясу.

Перехід до замінників м'яса зумовлений головним чином занепокоєнням щодо впливу м'яса на здоров'я, довкілля та добробут тварин.

"Ми в захваті від такої можливості, тому що віримо, що маємо перевірений продукт із чудовим смаком", - сказав Ян Борден, керівник зовнішньоекономічної діяльності McDonald's.

Водночас McDonald's виходить на безм'ясний ринок порівняно пізно.

Інші заклади швидкого харчування, зокрема Burger King, White Castle та Dunkin' Brands Group, вже представили бургери на рослинній основі.

McDonald's все ще покладається на свої флагманські продукти, такі як "Біг Мак", ​​"МакНаггетс" та картопля фрі, на частку яких припадає близько 70% продажів на ключових ринках.