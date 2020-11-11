Пси Байдена переїдуть з ним до Білого дому. Це давня традиція, яку порушив Трамп

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Перемога Джо Байдена на президентських виборах в США означає повернення в Білий дім старовинної традиції - президент в'їжджає до резиденції зі своїми хатніми улюбленцями.

Вперше за сто років цю традицію порушив Дональд Трамп, у якого тварин не було.

Демократ Джо Байден в січні має заселитися в Білий дім з двома німецькими вівчарками - Чемпом та Мейджором. У собак вже багато шанувальників в соціальних мережах: сторінка в Twitter, відкрита на їхню честь, має вже десятки тисяч фоловерів.

Втім, у цих псів є більш ніж достойні попередники.

Чемп та Мейджор

Байден отримав цуценя Чемпа ще в 2008 році, коли був обраний віцепрезидентом.

Його дружина Джилл тоді пообіцяла подарувати йому після виборів собаку, і, як стверджує видання Politico, в літаку, на якому Байден літав під час передвиборчої кампанії, на спинці сидіння перед його кріслом були приколені фотографії відразу декількох собак.

Ім'я пса, обране онуками Байдена, теж з'явилося не випадково. Під час передвиборчої промови 2008 року Байден пригадав слова свого батька, який говорив: "кожен раз, чемп [тобто чемпіон], коли тебе збивають з ніг, вставай!"

Мейджора взяли в притулку для бездомних собак Делаверської гуманістичної асоціації в 2018 році. Ця собака теж фігурувала в передвиборчій кампанії обраного президента.

Бо і Санні

Під час президентства Барака Обами в Білому домі жили Бо і Санні, португальські водяні собаки, вони ж кан-діагуа чи або португальський вассерхунд.

Коли Обама переміг на виборах, він оголосив своїм дочкам, що вони заслужили взяти з собою в Білий дім двох цуценят.

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Бо (з білою грудкою і лапками) - це подарунок від сенатора Теда Кеннеді, а Санні (весь чорний) з'явився пізніше, в серпні 2013 року.

"Всі хочуть побачити їх і сфотографуватися, — говорила Мішель Обама, — так що на початку кожного місяця я отримую запит на їхній розклад і повинна його схвалити".

Бадді й Сокс

У Білла Клінтона, коли він займав Білий дім, був шоколадний лабрадор Бадді та кіт Сокс. Жили вони буквально як кішка з собакою, і Клінтон якось обмовився, що йому простіше помирити ізраїльтян з палестинцями, ніж здружити цих двох.

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Мабуть, Сокс дуже ревнував, оскільки він з'явився в родині першим, а Бадді зайняв його місце, і навіть, як зізнавався журналістам сам Клінтон, часто спить в його ліжку, коли Гілларі немає вдома.

Міс Бізлі і Барні

У Джорджа Буша, під час перебування його президентом у Білому домі, було два шотландських тер'єри (їх ще називають скотч-тер'єрами), Міс Бізлі та Барні. Собаки періодично з'являлися в відеороликах, які розповсюджував Білий дім з нагоди Різдва та інших подій.

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Буш казав про Міс Бізлі як про "невичерпне джерело радості", а також цілком розділяв пристрасть Барні до прогулянок на свіжому повітрі.

Юкі

Улюбленим собакою президента Ліндона Джонсона був не дуже чистопорідний тер'єр на прізвисько Юкі, якого дочка президента підібрала на автозаправці у них вдома в Техасі на День подяки в 1966 році.

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Принаймні, саме так зазначено на сайті Музею президентських улюбленців, який збирає всю інформацію про домашніх тварин, які коли-небудь жили в Білому домі.

За рік Люсі подарувала Юкі своєму батьку на день народження.

Відтоді президент і Юкі були нерозлучні, разом купалися і навіть відвідували засідання кабінету.

"Це був дуже важливий зв'язок, який уособлював сам американський дух", - сказав якось про цю дружбу людини та собаки онук Джонсона.

І справді, в якій ще країні хлопчисько з бідної сім'ї, що жила в провінційному містечку, і дворняга з автозаправки могли зустрітися в Білому домі.

Фала

Мабуть, одним з найзнаменитіших мешканців Білого дому був ще один скотч-тер'єр Фала, улюбленець Франкліна Делано Рузвельта.

Собаку подарував президенту його двоюрідний брат в 1940 році, і вже сам Рузвельт присвоїв йому ім'я Мюррей, розбійник Фалахілла, на честь свого шотландського пращура.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1944 році, на день народження пса, Рузвельт звелів спекти для нього торт

За даними все того ж Музею президентських улюбленців, щоранку собаці приносили кістку на таці з президентським сніданком, і до нього навіть був приставлений секретар, зобов'язаний відповідати на численну пошту, яка надходила на адресу собаки.

У 1942 році в рамках кампанії допомоги фронту Фала пожертвував свої іграшки (країні потрібна була гума).

Про собаку було знято кілька фільмів, і Фала навіть має власний пам'ятник поруч з пам'ятником своєму господареві в Вашингтоні.

Макароні

Треба сказати, що почесне звання "хатній улюбленець номер один" отримували не тільки кішки та собаки, але також пташки, хом'ячки і навіть поні.

Поні Макароні подарував доньці президента Джона Кеннеді Керолайн вже згаданий Ліндон Джонсон - тоді ще віцепрезидент.

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Зазвичай Макароні жив у Вірджинії, але часто приїжджав в Білий дім і гуляв його околицями.

Одного разу, коли перша леді Джекі Кеннеді влаштувала екскурсію своій гості, дружині іранського шаха, поні мало не відібрав у Фарах Пехлеві букет нарцисів, які він зібрався з'їсти.

Поні Макароні отримував власну пошту і навіть з'явився на обкладинці журналу Life.