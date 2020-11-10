Карантин став "словом року". Про що ще говорили найбільше?

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"Карантин" ("локдаун") став словом 2020 року. Його стали вживати дуже часто.

Як пояснюють видавці авторитетного англомовного словника Collins, цього року це слово "втілює спільний досвід мільярдів людей".

Мовознавці встановили, що використання цього слова зросло із лише 4 тисяч разів минулого року до понад 250 тисяч цього.

"Мова відбиває світ довкола нас, а у 2020 у світі панує пандемія, - каже укладач словника Гелен Ньюстед. - Карантин вплинув на те, як ми працюємо, вчимося, спілкуємося та купуємо".

"У час, коли багато країн запроваджують другий карантин, цьому слову важко радіти, але воно втілює головне, з чим більшість світу жила цього року".

Решта із першої десятки слів, які претендували на лідерство цього року, також пов'язані із пандемією. Це примусова неоплачувана відпустка (furlough), працівник важливої галузі (key worker), самоізоляція (self-isolate) та соціальне дистанціювання (social distancing). Звісно, як і сам коронавірус.

Згідно із словником Collins, карантин це "запровадження суворих обмежень на пересування, спілкування та доступ до громадських місць". Власне, це те, з чим ми живемо цього року.

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Інші слова у короткому списку не пов'язані з коронавірусом.

Це абревіатура та словосполучення BLM, Black Lives Matter - "життя чорношкірих мають значення". Це словосполучення, за підрахунками Collins, стали використовувати на 581% частіше.

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Іншим фаворитом списку був "мекзит" (Megxit), за аналогією із "брекзит". Цим словом назвали рішення подружжя Сассексів - принца Гаррі та його дружини Меган - відійти від виконання обов'язків членів королівської родини.

Своє слово сказали і соціальні мережі, від яких до короткого списку потрапив тіктокер (TikToker), - зрозуміло, користувач цієї соцмережі.

Із соцмереж до авторитетного словника потрапив і "mukbang" - цим словом, що походить із Південної Кореї, називають людину, яка ненажерливо їсть і знімає це на відео для показу в інтернеті в режимі реального часу чи в записі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2019 завдяки Греті Тумберг словом року став "кліматичний страйк"

Минулого року словник Collins обрав словом року "кліматичний страйк", відзначивши у такий спосіб популярність руху на захист довкілля на чолі із 17-річною активісткою Гретою Тумберг.

Тлумачний словник Collins English Dictionary від 1979 року видає у Глазго HarperCollins. Від 2011 існує інтернет-версія словника.

Кожного року видавці аналізують масив у близько 4,5 мільярдів слів та визначають слово року. Воно має бути або новим, або таким, що його стали вживати набагато частіше, ніж зазвичай.

У попередні роки Collins обирав такі слова

одноразовий (2018),

фейкові новини (2017),

брекзит (2016).

Інше впливове видання англомовного світу - Oxford English Dictionary - поки що не називало своє слово року.

У 2019 ним стала "кліматична надзвичайна ситуація" (climate emergency), "токсичний" у 2018, "youthquake" у 2017 на відзнаку змін у світ, що ідуть від молоді, та "постправда" у 2016.