В Україні ввели карантин вихідного дня. Головні заборони

Автор фото, unian Підпис до фото, Вихідні українців тепер будуть інакшими

Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Тепер на вихідних не працюватимуть ресторани, бари, кафе, торгові центри та кінотеатри. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну у середу.

Ситуація з коронавірусом ускладнюється, якщо нічого не робити, то у лікарнях не буде місць навіть у коридорах. Але повного локдауну економіка України не витримає, вважає прем'єр Денис Шмигаль.

Він назвав карантин вихідного дня збалансованим варіантом.

При цьому визнав, що такі обмеження будуть болісними для бізнесу. Пообіцяв, що уряд "підставить плече" у вигляді компенсацій частини зарплат через простої виробництва, а також програми доступних кредитів.

Що закриють?

У суботу та неділю мають закрити все, крім продуктових магазинів, аптек, транспорту, заправок та ветеринарних аптек.

Ресторани, кафе, інші заклади громадського харчування, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, мають працювати тільки "на виніс".

Можуть працювати магазини 60%, площі яких призначені для торгівлі продуктами, пальним, ліками, медвиробами, ветеринарними препаратами, кормами.

Закриють також фітнесзали, басейни. Не працюватимуть заклади культури.

Але будуть відкриті фінансові й медзаклади, пошта, СТО.

За заборонами має стежити Нацполіція, державна служба з питань безпечності харчових продуктів і комісії, створені місцевою владою.

При цьому має працювати транспорт.

Уряд також рекомендує установам і підприємствам виділити окремий час для обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Скільки це триватиме?

Почнеться карантин з цих вихідних, 14 листопада. Обмеження потрібні принаймні на три вихідних підряд, пояснив Максим Степанов. Попередньо карантин буде діяти до 30 листопада.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що такий карантин буде тривати кілька тижнів. За його словами, це може допомогти уникнути жорсткого локдауну.

Чи буде жорсткий локдаун?

Для лікарів зараз найкраще - це повний локдаун мінімум на три тижні, заявив Степанов.

За його словами, тоді медична система витримає, а зараз понад 29 тисяч людей з коронавірусом перебувають у лікарнях.

Але цього, додає він, робити не варто, не витримає економіка.

Що ще забороняють?

Низка обмежень буде і у будні. На всій території України тепер діятиме такий карантин, який мав бути у помаранчевій зоні.

В Україні забороняють масові спортивні, релігійні заходи, де є більше ніж 20 людей.

Кінотеатри та театри у будні мають працювати лише при заповненості не більше 50%.

У автобусах та маршрутках мають бути тільки сидячі місця.

Повністю забороняють дискотеки, роботу розважальних закладів та нічних клубів. Продовжать діяти обмеження у будні щодо роботи кафе, ресторанів, барів з 22:00 до 7:00.

Крім того, у ресторанах відстань між столами має бути не менше двох метрів, не більше чотирьох людей за столом. Вхід і переміщення по закладу лише у масці.

Також будуть обмеження в будні дні для спортзалів і фітнес-центрів - не більше однієї людини на 20 кв. м приміщення.

Автор фото, unian Підпис до фото, Розваг на вихідних стане менше

Президент Зеленський раніше не виключив, що локдаун в Україні можуть запровадити при 15 тисячах нових хворих на день.

Однак чиновники називали жорсткий локдаун крайньою мірою.

"Ввести і сказати, що завтра у нас жорсткий локдаун - це неважко. Але ми повинні знайти баланс. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на тижні і на місяць - це значить залишити людей без роботи", - коментував ситуацію пан Степанов.

Карантин вихідного, за його словами, дозволить розірвати ланцюг передачі та розповсюдження коронавірусу, зберігаючи функціонування економіки.

Що каже бізнес?

У Києві під Кабміном пройшла акція проти "карантину вихідного дня".

Сотні людей, представників кіноіндустрії та ресторанної сфери, вийшли протестувати.

"У нас не буде роботи", "Це напівміра, хіба це допоможе?", "Ми ледь вижили у перший локдаун", "Ми просимо дати нам працювати", "Робота у вихідні дні - це 80% нашого обороту. Через такий карантин ми змушені будемо закритись" - говорили учасники протесту.

"Карантину вихідного дня" бізнес може не витримати, кажуть і в Європейській Бізнес Асоціації, організації міжнародного бізнесу в Україні.

"Державі необхідні чіткі та зрозумілі кроки взаємодії з бізнесом, а не жорсткі тотальні обмеження. Жорсткий локдаун, закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі", - заявили в асоціації.

Рівень економічної активності у вихідні є високим, тотальне закриття може боляче вдарити по підприємцях, а для декого стати крапкою в роботі, прогнозують в асоціації.