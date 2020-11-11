Прорив у боротьбі з Covid-19. Вакцина захищає на 90%

Прорив у боротьбі з коронавірусом.

Фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила результати третього етапу тестувань своєї вакцини.

Із них випливає: прищеплені цією вакциною на 90% захищені від інфекції Covid-19.

Фондові ринки підстрибнули вгору, а в світі поширилася така потрібна в ці часи радість.

Це було темою включення кореспондентки ВВС Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV 9 листопада.

Ведуча поцікавилася, як у Британії зустріли новину про вакцину, адже там на третьому етапі тестувань власні дві вакцини від коронавірусу?