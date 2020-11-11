Прорив у боротьбі з Covid-19. Вакцина захищає на 90%
Прорив у боротьбі з коронавірусом.
Фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила результати третього етапу тестувань своєї вакцини.
Із них випливає: прищеплені цією вакциною на 90% захищені від інфекції Covid-19.
Фондові ринки підстрибнули вгору, а в світі поширилася така потрібна в ці часи радість.
Це було темою включення кореспондентки ВВС Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV 9 листопада.
Ведуча поцікавилася, як у Британії зустріли новину про вакцину, адже там на третьому етапі тестувань власні дві вакцини від коронавірусу?
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