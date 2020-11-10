Кому вигідна угода про мир в Нагірному Карабаху. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Мир у Нагірному Карабаху за посередництва Москви. Російські миротворці уже прибули у зону конфлікту.
  • Протести в Єревані, де договір про мир вважають капітуляцією Вірменії.
  • Перевірити на коронавірус всю країну. Досвід Словаччини, де масові тести стали альтернативою локдауну.
  • Джо Байден знає про Україну багато, але чи покращить це відносини зі США.
  • Успішні випробування вакцини проти Covid-19 і перші вакциновані вже до нового року. Обіцянки чи реальність?

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