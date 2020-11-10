Кому вигідна угода про мир в Нагірному Карабаху. Теленовини ВВС

У випуску:

Мир у Нагірному Карабаху за посередництва Москви. Російські миротворці уже прибули у зону конфлікту.

Протести в Єревані, де договір про мир вважають капітуляцією Вірменії.

Перевірити на коронавірус всю країну. Досвід Словаччини, де масові тести стали альтернативою локдауну.

Джо Байден знає про Україну багато, але чи покращить це відносини зі США.

Успішні випробування вакцини проти Covid-19 і перші вакциновані вже до нового року. Обіцянки чи реальність?

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