Кому вигідна угода про мир в Нагірному Карабаху. Теленовини ВВС
У випуску:
- Мир у Нагірному Карабаху за посередництва Москви. Російські миротворці уже прибули у зону конфлікту.
- Протести в Єревані, де договір про мир вважають капітуляцією Вірменії.
- Перевірити на коронавірус всю країну. Досвід Словаччини, де масові тести стали альтернативою локдауну.
- Джо Байден знає про Україну багато, але чи покращить це відносини зі США.
- Успішні випробування вакцини проти Covid-19 і перші вакциновані вже до нового року. Обіцянки чи реальність?
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