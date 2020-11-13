Короткі списки Книги року ВВС-2020
ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС - Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Фіналістів обирало журі з 34 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС.
До короткого списку в номінації Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:
- Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
- Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
- Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020
До короткого списку у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2020 увійшли такі твори:
- Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020
- Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019
- Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020
- Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
До короткого списку у номінації Дитяча Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:
- Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020
- Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
- Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020
Переможців оголосять на онлайн-церемонії, яка відбудеться 11 грудня 2020 року.
До журі конкурсу входять:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.
Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2019
- Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
- Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
- Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!
Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2020.
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