Короткі списки Книги року ВВС-2020

Короткі списки Книги року ВВС-2020
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Фіналісти Книги року ВВС-2020

ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС - Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Фіналістів обирало журі з 34 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС.

До короткого списку в номінації Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:

Книга року ВВС: інтерактивний путівник

  • Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
  • Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
  • Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020
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Фіналісти у номінації Книга року ВВС-2020

До короткого списку у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2020 увійшли такі твори:

Книга року ВВС-Есеїстика: інтерактивний путівник

  • Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020
  • Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019
  • Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020
  • Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
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Фіналісти у номінації Книга року ВВС-Есеїстика 2020

До короткого списку у номінації Дитяча Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:

Дитяча Книга року ВВС: інтерактивний путівник

  • Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020
  • Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
  • Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020
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Фіналісти у номінації Дитяча Книга року ВВС-2020

Переможців оголосять на онлайн-церемонії, яка відбудеться 11 грудня 2020 року.

До журі конкурсу входять:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2019

  • Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
  • Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

  • Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
  • Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

  • Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!

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Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2020.

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