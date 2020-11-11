Брітні Спірс програла суд за свободу від батька

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Американський суд відхилив спробу співачки Брітні Спірс домогтися відсторонення її батька від ролі опікуна.

Джеймі Спірс був законним опікуном доньки протягом 12 років через побоювання щодо її психічного здоров'я.

Адвокат Брітні заявив, що попзірка його "боїться", і що вона не буде виступати доти, доки він залишиться в цій ролі.

Адвокат батька співачки стверджував, що він завжди діяв в інтересах своєї дочки.

Все ж на прохання Брітні Спірс фінансову компанію Bessemer Trust призначили співопікуном зірки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачка зі своїм батьком та багаторічним опікуном

Під час слухань у вівторок адвокат співачки Семюел Інгем заявив, що вона та її батько не мають "життєздатних робочих відносин" і не розмовляли протягом "довгого часу".

У відповідь адвокатка Джеймі Спірс заперечила, що донька і батько не спілкувались тому, що співачку переконав в цьому адвокат Інгем.

З 2008 року Брітні Спірс не контролювала свої фінансові та деякі особисті справи.

За умовами опікунства, вона не може, наприклад, без дозволу приймати відвідувачів, виходити заміж чи спілкуватися з лікарем.

Зазвичай такі умови опікунства мають повністю або частково недієздатні люди - які або впали в кому, або мають серйозні психічні розлади.

Брітні ж за 12 років опікунства, за даними Insider, випустила 4 альбоми, протягом чотирьох років виступала з концертами на постійній основі у Лас-Вегасі, заробивши на цьому 140 млн доларів, запустила модний лейбл і лінійку парфумів під власним ім'ям, а також була суддею на телешоу з пошуку талантів Х Factor.

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У соцмережах сформувався цілий рух за звільнення Брітні.

Шанувальники співачки переконані, що її тримають у такій ситуації проти її волі, та навіть заснували кампанію #FreeBritney (Свободу Брітні), щоб їй допомогти.

Рух набирає обертів: понад 109 тис. людей підписали петицію у Білий Дім з вимогою відкликати опікунство над Брітні, і понад 190 тис. осіб підписали петицію на Change.org з вимогою повернути співачці право призначити власного адвоката.