Десять найпопулярніших мерів великих міст України

Мери багатьох міст України настільки сподобались своїм мешканцям, що за них проголосувала абсолютна більшість виборців.

На нинішніх місцевих виборах українці віддали перевагу старим перевіреним керівникам своїх міст, десять голів обласних центрів виграли вже у першому турі.

За умов низької явки - близько третина виборців - двоє мерів зуміли отримати понад 80%, а умовно найпопулярнішим мером України обласного центру міста можна назвати керівника Хмельницького.

Олександр Симчишин від "Свободи" зумів набрати аж 86% голосів, а також здобути власну монобільшість у міській раді.

Показово, що до міської та обласної рад тут "Свобода" не йшла, а балотувався іменний проєкт мера "Команда Симчишина".

Ще троє мерів-переможців зуміли отримати власну монобільшість й взяти на себе усю владу у місті. Це Руслан Марцінків у Івано-Франківську, Владислав Атрошенко у Чернігові та Сергій Моргунов у Вінниці.

Решті мерів-переможців доведеться домовлятись з іншими партіями про співпрацю у міській раді.

Вже 15 листопада відбудеться другий тур мерських перегонів у Сумах, Луцьку, Одесі, Херсоні, Краматорську та Кам'янець-Подільському.

22 листопада другий тур відбудеться у решті міст: Дніпрі, Черкасах, Рівному, Львові, Полтаві, Ужгороді, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичу, Броварах, Бердянську та Нікополі. В Чернівцях голоси досі рахують й невідомо, коли буде результат.

Детально про переможців виборів у всіх регіонах України читайте тут.