Керівником Одещини став Гриневецький: губернатор Кучми, депутат Януковича і соратник Труханова

Автор фото, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, який керував областю у 90-х та 2000-х роках.

Про це йдеться в указі президента.

Гриневецький зараз є близьким соратником мера Одеси Геннадія Труханова.

Володимир Зеленський звільнив керівника області Максима Куцого після невдалих місцевих виборів.

Пан Гриневецький підпадав під дію закону про люстрацію і не міг займати посаду керівника ОДА, проте зумів обійти закон через рішення суду.

Він вважається одним із найдосвідченіших політиків з Одеської області.

На початку 90-х років він працював у бізнесі в Одесі, а з 1994 року почав працювати в обласній раді.

З 1995 року став заступником керівника області. На виборах 1998 року виграв округ на Одещині до Верховної Ради.

У парламенті приєднався до провладної Народно-демократичної партії, а вже у 1998 році указом Леоніда Кучми став керівником Одещини.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, День Одеси в 2017 році - почесного громадянина міста Сергія Гриневецького вітає мер Геннадій Труханов, поруч чекає тодішній губернатор, а нині голова МОЗ Максим Степанов

На цій посаді він пропрацював чи не довше всіх керівників Одещини - майже 7 років.

Після Помаранчевої революції Гриневецький приєднався до команди Володимира Литвина та Блоку Литвина.

У 2007 році він обрався до парламенту від команди Литвина і працював у комітеті з питань нацбезпеки та оборони.

За президенства Віктора Януковича на виборах 2012 року до парламенту Гриневецький переобрався в окрузі від Народної партії Литвина та долучився до фракції Партії регіонів.

Був у цій фракції до літа 2014 року.

Після перевиборів 2014 року жив та працював в Одесі. Отримав від мера звання почесного громадянина міста. Працював головою наглядової ради Одеської національної академії харчових технологій.

В останні роки співпрацював з мером Одеси Геннадієм Трухановим та очолив обласний осередок партії "Довіряй ділам".

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року очолював список партії до обласної ради Одеської області.

Геннадій Труханов 15 листопада знову переміг на мерських виборах.