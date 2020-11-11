Померла остання ветеранка Фінської війни в Україні

Підпис до фото, Катерина Толстая - остання ветеранка Фінської війни

У Києві на 103-му році життя померла Катерина Прохорівна Толстая - остання учасниця війни між СРСР та Фінляндією, яка жила в Україні.

30 жовтня 2020 року Катерині Толстій виповнилось 102 роки.

Вона померла 10 листопада у Києві, повідомила ВВС News Україна її донька Тетяна Зініч.

Похорон Катерини Толстої відбудеться 12 листопада на її батьківщині на Полтавщині.

Тетяна Толстая була останньою відомою живою учасницею війни Радянського Союзу та Фінляндії у 1939-1940 роках.

Цю війну вона пройшла як військовий медик. До 80-ї річниці початку війни ВВС розшукала Катерину Прохорівну та зробила з нею інтерв'ю.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Катерина Толстая та її фотографія часів початку війни

Разом з донькою Тетяною Зініч вона жила поруч з Парком слави біля Києво-Печерської лаври у столиці.

На війну її мобілізували в 21 рік, тоді вона закінчувала навчання на медика у Харкові.

У 1941 році Катерина Прохорівна пішла на війну у медичну службу і пройшла її до Берліна. Серед її нагород - за звільнення Варшави та взяття Берліна.

Після Другої світової війни Катерина Толстая повернулась до Харкова і там познайомилась з майбутнім чоловіком - військовим пілотом.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Катерина Толстая у Фінляндії в 1939 році

Вона виростила трьох дітей й працювала до пенсії сільським медиком на Полтавщині.

Катерина Толстая давно змогла оформити собі статус учасника бойових дій та отримати пільги. Проте оформити пільги як інваліду війни було неможливо, особливо в часи СРСР.

Автор фото, ВВС

Багато років закони передбачали значні пільги інвалідам Великої вітчизняної війни, яку за радянською традицією рахували з 1941 року.

Через це пані Толстая, як учасниця фінської війни, яка там і отримала інвалідність, не могла претендувати на додаткові пільги.

У 2015 році в Україні ухвалили закони про декомунізацію і замінили в законодавстві термін Велика вітчизняна на Другу світову, до якої відносилась і фінська війна.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Нагороди Катерини Толстої за Другу світову війну

Після цього формальні перешкоди зникли й Катерина Толстая отримала пільги, які передбачені інвалідам війни.

У 2019 році ВВС не змогла знайти інших живих учасників Фінської війни, які б жили в Україні. Так само не знайшли ветеранів і у Росії. Проте ще може бути живий учасник війни в Білорусі.