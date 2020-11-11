Поліція врятувала 46 жертв глобальної мережі педофілів

Автор фото, AFP Підпис до фото, На фото - один із заарештованих чоловіків

Поліція Австралії заявила, що врятувала 46 дітей та заарештувала 14 чоловіків в рамках розслідування справи щодо міжнародної мережі, членів якої звинувачують у нарузі над дітьми.

Діти ставали жертвами низки злочинів, зокрема зазнавали сексуального насильства та інших форм експлуатації.

Результатом роботи слідства також стали три арешти у США та визначення підозрюваних у Європі, Азії, Канаді та Новій Зеландії, повідомляє влада.

Вважають, що ця справа стала однією з наймасштабніших такого роду в Австралії.

Жертви були віком від 16 місяців до 15 років, повідомляє Федеральна поліція Австралії. Шістнадцять жертв відвідували один дитячий центр.

14 чоловікам висунули 828 звинувачень у нарузі над дітьми, а також звинувачення у зоофілії за участю чотирьох тварин.

Влада заявила, що члени мережі виготовляли та розповсюджували в інтернеті фото- та відеоматеріали.

Одну з найсерйозніших справ порушили щодо підозрюваного, який працював у дитячому центрі в Новому Південному Уельсі та мав доступ до 30 дітей, заявила поліція.

Автор фото, AFP

27-річному чоловікові висунули понад 300 звинувачень, включно із сексуальним насильством. Його 22-річному партнеру також висунули звинувачення.

У поліції розповіли, що повідомили про інцидент родини дітей, які відвідували центр.

Викриття мережі

Розслідування, яке тривало рік, розпочалося після повідомлення американських слідчих щодо одного користувача інтернету з Австралії.

Внаслідок цього у лютому в місті Віонг, на північ від Сіднея, заарештували 30-річного чоловіка. Йому інкримінували 89 правопорушень, зокрема наругу над двома дітьми.

Поліція заявила, що ця справа привела їх на форуми у соціальних мережах, де виготовляли та обмінювались фото- та відеоматеріалами.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Перший арешт відбувся у лютому

"Кожен наступний ордер приводив до виявлення більшої кількості ймовірних правопорушників та більшої кількості дітей, яких потрібно врятувати", - йдеться у повідомленні поліції.

Серед підозрюваних - віком від 20 до 48 років - футбольний тренер, електрик, шеф-кухар, працівник супермаркету та доглядач за людьми з інвалідністю.

Вісім чоловіків заарештували у Новому Південному Уельсі, ще по три арешти здійснили у Квінсленді та Західній Австралії. Поліція не розголошує деталей щодо розслідування за кордоном.

"Ці чоловіки, ймовірно, виготовляли матеріали, що містили наругу над дітьми, для розбещеного задоволення своїх однодумців, абсолютно не замислюючись про тривалий вплив їхніх дій на цих дітей", - заявив керівник поліції Крістофер Вудс.

"Жодна дитина не повинна зазнавати жорстокого поводження та насильства з боку людей, яким вони довіряють, чи то член сім'ї, працівник догляду за дітьми або футбольний тренер".

Минулого місяця поліція Австралії оголосила про арешти 44 чоловіків по всій Австралії в рамках окремого розслідування щодо жорстокого поводження з дітьми.