Популярний дівчачий гурт розлютив громадськість обіймами з пандочкою

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дівчачий гурт Blackpink

Популярний дівчачий K-Рop гурт викликав суперечки у Китаї після того, як його учасниць звинуватили у неправильному поводженні з пандою у своєму реаліті-шоу.

Зірки гурту Blackpink цього місяця зняли відео, як обіймають тримісячне дитинча панди Фу Бао у південнокорейському зоопарку.

На перший погляд відео видається досить невинним, але зображення викликали обурення у Китаї, де поводження з пандами за кордоном може бути делікатним питанням.

Через обурення гурт повідомив, що видалив запис.

У чому причина?

Панди є символом національної гордості для більшості мешканців Китаю, єдиній країні, де тварини живуть на волі. Китай позичає тварин країнам усього світу як спосіб зміцнення дипломатичних зв'язків.

Крихітка Фу Бао народилася у липні у двох гігантських панд, які приїхали до Південної Кореї з провінції Сичуань у 2016 році у рамках китайської "дипломатії панд".

Минулого тижня пандочку Фу Бао, що в перекладі означає "щасливий скарб", вперше представили публіці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дитинча гігантської пінди Фу Бао народилося у липні

Але китайські зоозахисники твердять, що навколо поводження з пандами існують суворі правила та норми.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) класифікує панд як вразливий вид. З ними дозволяють працювати лише кваліфікованим фахівцям.

Тому, коли гурт Blackpink опублікував своє відео з пандочкою на YouTube, четверо співачок потрапили на шпальти усіх китайських газет.

Якою була реакція?

Китайські ЗМІ та інтернет-коментатори звинуватили учасниць Blackpink у тому, що поставили панду під ризик заподіяння шкоди.

Газета China Daily заявила, що "існує ризик передачі зоонозних інфекцій, оскільки деякі учасниці гурту мають домашніх собак і кішок".

Інші казали, що дівчата наклали занадто багато макіяжу і торкалися мами пандочки без масок та рукавичок.

У Weibo, китайській версії Twitter, мільйони переглядів отримали публікації з гештегом "Blackpink неправильно торкнулися дитинчати панди".

"Національні скарби Китаю знаходяться в Південній Кореї, але корейці не дотримуються правил поводження з ними. Чому Blackpink має привілеї?", - написав один користувач.

Хтось закликав китайську владу "повернути наші національні скарби назад", а інший закликав учасниць гурту "публічно вибачитися".

"Я не розумію відсутності здорового глузду в цьому корейському зоопарку", - написав ще один.

Суперечка загострилася, коли до неї вступили китайські зоозахисники.

Китайська асоціація охорони дикої природи (CWCA) заявила, що написала лист-скаргу на курорт Еверленд у Південній Кореї. У ньому група закликала зоопарк "негайно зупинити" спроби будь-кого, крім охоронців або ветеринарів, торкнутися панди.

Чи відповів К-Рор гурт?

Учасниці гурту ще не висловилися з цього питання, але їхній музичний лейбл, YG Entertainment, звернувся до Panda Furore у своїй заяві.

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Він виступив на захист учасниць гурту, заявивши, що "вони мали гігієнічні рукавички, маски та захисний одяг".

Водночас лейбл визнав факт обурення і додав, що відео вирішили прибрати з мережі.

Blackpink - не перший південнокорейський гурт, який потрапив під шквал критики в Китаї.

Минулого місяця південнокорейський хлопчачий гурт BTS зазнав жорсткої критики в Китаї після того, як один із його учасників висловився щодо корейської війни.