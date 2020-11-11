Спікер Верховної Ради Разумков заразився коронавірусом
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Буду на ізоляції та працюватиму дистанційно", - повідомив він.
Дмитро Разумков закликав дотримуватись карантинних обмежень та берегти себе і близьких.
9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.
Дмитро Разумков за Конституцією мав би виконувати обов'язки президента за умови важкої хвороби керівника держави.
Наступний тиждень у Верховній Раді пленарний.
Пленарні засідання проводить спікер. У разі його відсутності обов'язки має виконувати перший віцеспікер Руслан Стефанчук.