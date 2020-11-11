Карантин вихідного дня: плюси і мінуси. Теленовини ВВС

У випуску 11 листопада:

  • Чи допоможе тимчасовий карантин впоратися із пандемією коронавірусу. І чим загрожує підприємцям.
  • Вакцина не для всіх. Розвинені держави вже замовляють препарати у провідних фармацевтичних компаній. Чи вистачить найбільш незахищеним?
  • Протести у Вірменії. Розлючені поразкою у боротьбі за Нагірний Карабах люди вимагають відставки прем'єр-міністра Пашиняна.
  • Азербайджан святкує і ховає загиблих. А переселенці з Карабаху готуються повертатися в регіон.

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