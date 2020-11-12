Рідкісний бузково-рожевий діамант продали за 26 млн доларів

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Надзвичайно рідкісний бузково-рожевий діамант продано на аукціоні у Швейцарії за 26,6 млн доларів.

14,8-каратний діамант, який отримав назву "Привид троянди", є найбільшим у своєму роді на аукціоні, оскільки 99% всіх рожевих діамантів мають менш як 10 карат.

Його розміри, а також колір і бездоганна внутрішня структура посприяли високій ціні на аукціоні Sotheby's в Женеві.

Ім'я учасника, який переміг, не розголошується.

Це був один з трьох діамантів з колекції російської гірничодобувної компанії Alrosa, названих на честь відомих балетів.

"Привид Троянди" вирізали з алмазу, який виявили у Росії в 2017 році.

Невідшліфований алмаз назвали на честь Вацлава Ніжинського, артиста балету та хореографа польського походження, який народився у Києві у 1889 році, виступав у Російській імперії та Західній Європі.

Поточний рекорд ціни на рожевий діамант зберігає CTF Pink Star ("Рожева зірка"). 59-каратний камінь продали на аукціоні за 71 млн доларів у Гонконгу в квітні 2017 року.

Рекордні ціни на інші дорогоцінні камені

Травень 2016 року: Великий діамант, відомий як Oppenheimer Blue, встановив новий рекорд аукціону, досягнувши ціни в 50,6 млн доларів. 14,62-каратний дорогоцінний камінь продали після 20 хвилин телефонних торгів на аукціоні Christie's у Женеві. Покупець невідомий.

Листопад 2015 року: "Блакитний Місяць", блакитний діамант на кільці розміром 12,03 карата, привернув увагу магната з Гонконгу Джозефа Лау, який заплатив рекордних 48,4 млн доларів за камінь у формі подушки. Він придбав його для своєї семирічної доньки, перейменувавши діамант на її честь у "Блакитний місяць Жозефіни".

Травень 2015 року: Невідомий покупець увійшов в історію після придбання "Рубінового світанку" - рубіну криваво-червоного кольору, розміром 25,59 карати, за 30 мільйонів доларів. За цією ціною він став найдорожчим у світі дорогоцінним каменем, якщо не рахувати алмазів.

Листопад 2013 року: "Найбільший яскравий помаранчевий діамант у світі", за версією Christie's, отримав найвищу ціну в розрахунку на кожен карат серед діамантів, проданих на аукціоні. Його продали за 35 млн доларів або 2,4 млн доларів за карат .

Листопад 2010 року: 24,78-каратний "вишукано насичений рожевий" камінь Graff Pink, описаний як "один з найбільших діамантів, який колись виявляли", виставлено на аукціон за 46,2 млн доларів. Тоді вважалося, що це найдорожчий дорогоцінний камінь, який придбали на аукціоні і продали відомому британському дилеру Лоуренсу Граффу.