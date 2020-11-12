Зеленський та Єрмак - у лікарні з коронавірусом

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Про захворювання Зеленського та Єрмака стало відомо 9 листопада

Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на COVID-19, перебувають у лікарні. Про це повідомила у Facebook речниця президента Юлія Мендель.

"Логістичні рішення приймалися доволі швидко, президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", - пояснила вона.

За словами Мендель, і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак мають легкі симптоми хвороби і продовжують працювати з лікарні.

"Там же ввечері у вівторок президент спілкувався з канцлером Ангелою Меркель", - повідомила речниця.

Вона закликала не маніпулювати інформацією про стан здоров'я президента.

За словами співрозмовників BBC News Україна в уряді, президент працює дистанційно, і складається враження, що активніше, ніж до хвороби.

Раніше в інтерв'ю Українській правді радник Єрмака Михайло Подоляк розповів про умови перебування Зеленського у лікарні.

"Вони перебувають у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради", - сказав він.

За словами Подоляка, Володимир Зеленський працює окремо від Андрія Єрмака, наради проводять за допомогою відеозв'язку та спілкуються телефоном.

"Вони перебувають окремо, у кожного свій бокс. По суті, у президента боксована палата зі спеціальним зв'язком. У Андрія Борисовича окрема палата. Вони спілкуються, звичайно, але в телефонному режимі", - зазначив Подоляк.