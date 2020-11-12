Лідер Туркменістану встановив гігантську золоту статую собаки. Навіщо?

Автор фото, ALTYN ASYR Підпис до фото, Постамент статуї має екран, на якому показують різні ситуації з життя собак породи алабай

Президент Туркменістану вирішив вшанувати свою улюблену породу собак найвищою відзнакою - гігантською золотою статуєю.

Гурбангули Бердимухамедов відкрив у вівторок шестиметрову статую собаки алабая у столиці Ашгабат.

Алабай є туркменським різновидом середньоазіатської вівчарки і належить до національної спадщини країни.

Президент вшановує породу не вперше - минулого року він присвятив книгу алабаю.

Попри спорудження величної статуї, значна частина населення Туркменістану живе у бідності. Організація з питань свободи преси "Репортери без кордонів" оцінила країну як найменш вільну у світі, нижчу за рівнем свободи, ніж навіть КНДР.

Статуя розташована в житловому районі, де мешкають держслужбовці, повідомляє Eurasianet.

Постамент має світлодіодний екран з відеозаписами різних ситуацій з життя алабаїв. Не відомо, скільки коштувало спорудження статуї.

Державні ЗМІ зазначають, що статуя показує "гордість та впевненість у собі" собак цієї породи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дорослий алабай на службі туркменської поліції

Під час відкриття юному хлопчикові вручили собаку алабай, яка офіційно внесена до списку об'єктів національної спадщини країни, разом із килимами ручної роботи та старовинною породою ахалтекінських коней.

Президент Бердимухамедов неодноразово казав про свою любов до ахалтекінських коней, відомих своєю красою та витривалістю.

У 2015 році була відкрита золота статуя президента, який їде верхи на цьому коні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Статую Бердимухамедова-вершника спорудили 2015 року

Президент Бердимухамедов час від часу дарував коней чи цуценят лідерам "дружніх" держав. Серед одержувачів таких подарунків були покійний президент Узбекистану Іслам Карімов, російський президент Володимир Путін та російський прем'єр Дмитро Медвєдєв, емір Катару.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бердимухамедов дарує Путіну цуценя алабая

Гурбангули Бердимухамедова розкритикували за поводження з собакою, яку він передав пану Путіну, після того, як у 2017 році відео інциденту стало вірусним. Він схопив цуценя за шию і тримав у повітрі кілька секунд.