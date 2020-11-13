У Мінську помер побитий через прапор білорус. Тисячі людей вшановують його пам'ять
У мінській лікарні у четвер помер 31-річний мешканець столиці Білорусі Роман Бондаренко.
За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки в одному з дворів Мінська, відомому як "Площа змін".
Після звістки про смерть Романа Бондаренка тисячі мешканців Мінська прийшли до "Площі змін", аби вшанувати його пам'ять, запалили свічки і поклали квіти на місці затримання.
Як це сталося
Місцеві жителі розповіли порталу Tut.by, що у середу ввечері люди в цивільній формі і масках приїхали до "Площі змін", щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Люди з навколишніх будинків спробували дізнатися у них, що відбувається, і у дворі почався конфлікт.
"Між людиною у масці і невідомим хлопцем почалася якась словесна перепалка, Рома в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав, - цитує Tut.by одну зі свідків події. - Потім він щось сказав, і чоловік у масці запитав: "Ти чому борзий такий?" Відштовхнув Рому ближче до муралу, той намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. Він сильно вдарився головою".
За словами сусідів, після цього Бондаренка затримали, посадили в мікроавтобус і відвезли.
"Я бачив усе з вікна, від моменту початку конфлікту, до моменту, коли його засунули в бус, - цитує видання Ex-press.by одного з очевидців, який написав про те, що сталося в Telegram. - Все тривало близько 3-5 хвилин. В бус його засунули при тямі, на майданчику його не били".
"Недержавна символіка"
Родичі розповіли, що у четвер увечері Бондаренко помер від отриманих травм.
"Мама вранці їздила в лікарню до Романа. Стан дуже важкий, лікарі сказали, що шанс вижити один з тисячі, - розповіла Tut.by сестра Романа Бондаренко Ольга Кучеренко ще до того, як стало відомо про його смерть. - Потрібна додаткова операція, але в цьому стані брат її не переживе. Потрібно чекати, поки піде на поправку. Мамі дозволили побачити Романа, ненадовго пустили в реанімацію, він у комі. Підключений до різних апаратів, весь у пов'язках і синцях".
Повідомлення про смерть Бондаренка родичі також підтвердили "Радіо Свобода". За даними Tut.by, до лікарні він потрапив з Центрального РУВС Мінська.
У четвер увечері Ольга Кучеренко опублікувала відеозвернення, в якому зі сльозами на очах розповіла про смерть брата.
"Рома нікого не провокував, це я знаю точно зі слів свідків, до того ж не одних, - сказала вона у відео, опубліковане "Радіо Свобода". - Все, що з ним сталося, сталося вже після "Площі змін". Я записую це відео, щоб більша кількість людей дізналася про те, що відбувається в цій країні, що люди - абсолютно беззахисні. Я дуже сподіваюся на правоохоронні органи, що вони порушать кримінальну справу".
Речниця столичної міліції Ольга Чемоданова прямо не підтвердила, що Бондаренка затримали співробітники правоохоронних органів.
"Деякі громадяни з метою доведення до оточуючих своєї особистої думки щодо своєї політичної позиції вивішують, малюють, наклеюють недержавну символіку на фасадах будівель, міських конструкціях, особистих автомобілях і т.і., - написала Чемоданова у Telegram. - Інші небайдужі громадяни намагаються відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою. З наслідками подібних конфліктів, іноді досить жалюгідними, розбирається МВС".
Пізніше офіційна представниця ГУВС Мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич повідомила агентству ТАСС, що міліція і Слідчий комітет проводять перевірку інциденту.
"Вдень на офіційному сайті ГУВС з'явилася інформація, що 11 листопада близько 22:30 в міліцію надійшло повідомлення про бійку в одному з дворів на вулиці Червякова, - цитує агентство Ганусевич. - Співробітники правоохоронних органів, прибувши на місце, виявили побитим 31-річного Бондаренка. Йому викликали швидку допомогу і шпиталізували. Попередньо відомо, що конфлікт стався "через біло-червоно-білі стрічки, які повісили на конструкціях у дворі".
Символ акцій протесту
Мінський двір, де стався інцидент, став одним із символів масових акцій протесту проти міліцейського насильства і фальсифікації результатів президентських виборів, які тривають у Білорусі з середини серпня.
На одному з парканів тут повісили стрічки у кольорах біло-червоно-білого прапора, а на трансформаторній будці намалювали мурал із зображенням двох діджеїв, які включили пісню "Ми чекаємо змін" Віктора Цоя під час проурядової акції. У дворі збиралися місцеві жителі, які підтримують акції протесту, його навіть позначили на Гугл-мапі.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яку деякі західні країни вважають обраним лідером країни, висловила співчуття родичам Бондаренка.
"Романа Бондаренка вбили пособники режиму, - написала вона у Telegram. - Він став невинною жертвою нелюдської системи... Всі ми розуміємо, що на його місці могла опинитися будь-яка цивільна людина".
Під час останньої акції протесту, яка відбулася в Мінську на минулих вихідних, білоруська міліція почала діяти набагато жорсткіше, ніж це було під час маршів десятків тисяч людей, що відбувалися після виборів 9 серпня. Понад тисячу людей затримали.
Незабаром після того, як стало відомо про смерть Бондаренка, люди в Мінську почали виходити на вулиці з плакатами і біло-червоно-білими прапорами. На "Площі змін" запалили свічки.