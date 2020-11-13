У Мінську помер побитий через прапор білорус. Тисячі людей вшановують його пам'ять

Автор фото, TUT.BY

У мінській лікарні у четвер помер 31-річний мешканець столиці Білорусі Роман Бондаренко.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки в одному з дворів Мінська, відомому як "Площа змін".

Після звістки про смерть Романа Бондаренка тисячі мешканців Мінська прийшли до "Площі змін", аби вшанувати його пам'ять, запалили свічки і поклали квіти на місці затримання.

Як це сталося

Місцеві жителі розповіли порталу Tut.by, що у середу ввечері люди в цивільній формі і масках приїхали до "Площі змін", щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Люди з навколишніх будинків спробували дізнатися у них, що відбувається, і у дворі почався конфлікт.

"Між людиною у масці і невідомим хлопцем почалася якась словесна перепалка, Рома в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав, - цитує Tut.by одну зі свідків події. - Потім він щось сказав, і чоловік у масці запитав: "Ти чому борзий такий?" Відштовхнув Рому ближче до муралу, той намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. Він сильно вдарився головою".

За словами сусідів, після цього Бондаренка затримали, посадили в мікроавтобус і відвезли.

"Я бачив усе з вікна, від моменту початку конфлікту, до моменту, коли його засунули в бус, - цитує видання Ex-press.by одного з очевидців, який написав про те, що сталося в Telegram. - Все тривало близько 3-5 хвилин. В бус його засунули при тямі, на майданчику його не били".

Автор фото, Tut.by

"Недержавна символіка"

Родичі розповіли, що у четвер увечері Бондаренко помер від отриманих травм.

"Мама вранці їздила в лікарню до Романа. Стан дуже важкий, лікарі сказали, що шанс вижити один з тисячі, - розповіла Tut.by сестра Романа Бондаренко Ольга Кучеренко ще до того, як стало відомо про його смерть. - Потрібна додаткова операція, але в цьому стані брат її не переживе. Потрібно чекати, поки піде на поправку. Мамі дозволили побачити Романа, ненадовго пустили в реанімацію, він у комі. Підключений до різних апаратів, весь у пов'язках і синцях".

Повідомлення про смерть Бондаренка родичі також підтвердили "Радіо Свобода". За даними Tut.by, до лікарні він потрапив з Центрального РУВС Мінська.

У четвер увечері Ольга Кучеренко опублікувала відеозвернення, в якому зі сльозами на очах розповіла про смерть брата.

"Рома нікого не провокував, це я знаю точно зі слів свідків, до того ж не одних, - сказала вона у відео, опубліковане "Радіо Свобода". - Все, що з ним сталося, сталося вже після "Площі змін". Я записую це відео, щоб більша кількість людей дізналася про те, що відбувається в цій країні, що люди - абсолютно беззахисні. Я дуже сподіваюся на правоохоронні органи, що вони порушать кримінальну справу".

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Смерть Бондаренка викликала стихійну акцію протесту у дворі, відомому як "Площа змін"

Речниця столичної міліції Ольга Чемоданова прямо не підтвердила, що Бондаренка затримали співробітники правоохоронних органів.

"Деякі громадяни з метою доведення до оточуючих своєї особистої думки щодо своєї політичної позиції вивішують, малюють, наклеюють недержавну символіку на фасадах будівель, міських конструкціях, особистих автомобілях і т.і., - написала Чемоданова у Telegram. - Інші небайдужі громадяни намагаються відновити порядок і не допускати порушень правил благоустрою. З наслідками подібних конфліктів, іноді досить жалюгідними, розбирається МВС".

Пізніше офіційна представниця ГУВС Мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич повідомила агентству ТАСС, що міліція і Слідчий комітет проводять перевірку інциденту.

"Вдень на офіційному сайті ГУВС з'явилася інформація, що 11 листопада близько 22:30 в міліцію надійшло повідомлення про бійку в одному з дворів на вулиці Червякова, - цитує агентство Ганусевич. - Співробітники правоохоронних органів, прибувши на місце, виявили побитим 31-річного Бондаренка. Йому викликали швидку допомогу і шпиталізували. Попередньо відомо, що конфлікт стався "через біло-червоно-білі стрічки, які повісили на конструкціях у дворі".

Символ акцій протесту

Мінський двір, де стався інцидент, став одним із символів масових акцій протесту проти міліцейського насильства і фальсифікації результатів президентських виборів, які тривають у Білорусі з середини серпня.

На одному з парканів тут повісили стрічки у кольорах біло-червоно-білого прапора, а на трансформаторній будці намалювали мурал із зображенням двох діджеїв, які включили пісню "Ми чекаємо змін" Віктора Цоя під час проурядової акції. У дворі збиралися місцеві жителі, які підтримують акції протесту, його навіть позначили на Гугл-мапі.

Автор фото, Belsat Підпис до фото, Після звістки про смерть Романа Бондаренка на вулицях Мінська почали збиратися демонстранти

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яку деякі західні країни вважають обраним лідером країни, висловила співчуття родичам Бондаренка.

"Романа Бондаренка вбили пособники режиму, - написала вона у Telegram. - Він став невинною жертвою нелюдської системи... Всі ми розуміємо, що на його місці могла опинитися будь-яка цивільна людина".

Під час останньої акції протесту, яка відбулася в Мінську на минулих вихідних, білоруська міліція почала діяти набагато жорсткіше, ніж це було під час маршів десятків тисяч людей, що відбувалися після виборів 9 серпня. Понад тисячу людей затримали.

Незабаром після того, як стало відомо про смерть Бондаренка, люди в Мінську почали виходити на вулиці з плакатами і біло-червоно-білими прапорами. На "Площі змін" запалили свічки.

Автор фото, Tut.by