Туристів попереджають про готель, що хотів ув’язнити клієнта за відгук

Туристів попередили про готель, який намагався ув'язнити клієнта за негативний відгук

Автор фото, Unsplash

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Сервіс подорожей TripAdvisor попередив користувачів, що один із готелів у Таїланді юридично переслідує клієнтів, які залишають негативні відгуки.

Це сталося після того, як американцю Веслі Барнсу, який погано відгукнувся про обслуговування в готелі The Sea View Resort, погрожували двома роками в'язниці.

Певний час він навіть провів за ґратами - справу проти чоловіка закрили лише після того, як він публічно вибачився.

У заяві TripAdvisor йдеться, що сервіс вірить у "право кожного мандрівника писати про свої враження від подорожі - позитивні чи негативні".

"Цей готель або повʼязані із ним особи порушили кримінальну справу проти користувача TripAdvisor за те, що він написав і розмістив свій відгук у мережі. Певний час мандрівник провів у вʼязниці. Можливо, готель, відповідно до місцевих законів, мав на це право. Але наша роль - повідомити вам про цей факт, щоб ви могли врахувати це під час планування подорожей".

Це повідомлення тепер міститься на сторінці готелю у TripAdvisor - його бачитимуть всі, хто забажає забронювати там номер.

У готелі вже заявили, що дуже засмучені реакцією сервісу - кажуть, вона не надає повної картини конфлікту і вводить користувачів в оману.

Що це за історія?

Конфлікт між Барнсом та працівниками готелю стався раніше цього року, коли він спробував пронести свою пляшку алкоголю до ресторану - менеджери не дозволяли йому цього зробити.

Незабаром чоловік оприлюднив кілька негативних відгуків на заклад, і за це адміністрація готелю вирішила подати на нього до суду, скориставшись суворістю місцевого законодавства про наклеп.

Барнс розповідав, що його затримала поліція і упродовж двох днів він перебував у в'язниці - поки не вийшов під заставу. Йому загрожувало до двох років позбавлення волі.

Він звертався до представників готелю з проханням вирішити конфлікт поза судом, але тривалий час йому відмовляли.

Адміністрація закладу розповідала BBC, що ще до подання позову кілька разів намагалися зв'язатися з Барнсом, аби вирішити проблему полюбовно, але він їх ігнорував.

Після його негативних відгуків, кажуть у The Sea View Resort, вони отримали низку скасувань бронювань і були змушені вживати заходів - побоювалися, що Барнс продовжить і надалі писати про них негативні повідомлення.

Але згодом кримінальну справу проти американця все ж погодилися закрити - після того, як він публічно вибачився "за неодноразові неправдиві заяви, зроблені мною з метою наклепу на готель The Sea View Resort".

Нещодавно Веслі Барнс залишив Таїланд.

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