Через помилку п’яної лікарки під час кесаревого розтину померла пацієнтка

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Бельгійського анестезіолога, яка брала участь в операції напідпитку, засудили до трьох років в'язниці через смерть пацієнтки.

51-річній Елзі Вотерс також заборонили у майбутньому займатися лікарською практикою.

Окрім того, вона має виплатити родині померлої компенсацію в розмірі 1,65 мільйона доларів.

Що відомо про цю справу

Справа стосується операції, яку ще у 2014 році проводили в одній із клінік французького міста По.

Тоді на операційному столі опинилися 28-річна британка Синтія Хоук, якій мали зробити кесарів розтин.

Під час операції анестезіолог помилково вставила дихальну трубку не в дихальні шляхи пацієнтки, а у стравохід. Також вона нібито використала кисневу маску замість апарату штучної вентиляції легень.

Очевидці розповідають, що пацієнтка прийшла до тями прямо під час операції і почала кричати, що їй боляче.

Зрештою в жінки сталася зупинка серця, а за чотири дні вона померла. Її дитина вижила.

Як з'ясувалося, анестезіолог прийшла на операцію напідпитку - в її крові зафіксували рівень алкоголю, еквівалентний 10 келихам вина.

Згодом лікарка зізналася, що є хронічним алкоголіком: кожен день вона починала з того, що випивала трохи горілки.

Вона не заперечувала свою провину, але наполягала, що відповідальність за смерть пацієнтки лежить і на інших медиках, які проводили операцію.

Суд виніс вердикт у цій справі у вівторок, 10 листопада: лікарка проведе за ґратами наступні три роки.

"Це приклад для усіх лікарів, які, на мій погляд, не є лікарями", - сказав партнер померлої пацієнтки Яннік Бальтазар.

Відомо, що Елга Вотерс переїхала працювати до Франції після того, як її звільнили з роботи у бельгійській лікарні - саме через проблеми з алкоголем.

Проте під час прийому на нову роботу - вже у Франції - її біографію не перевірили.

"Зараз я усвідомлюю, що моя залежність була несумісною з роботою лікаря, - сказала пані Вотерс під час одного з судових слухань. - Я буду шкодувати про цю смерть до кінця свого життя".