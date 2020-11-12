Зеленський з лікарні розповів про свій стан. Теленовини ВВС
У випуску 12.11.2020:
- І президент Зеленський, і голова його офісу Єрмак шпиталізовані в діагнозом Covid-19. Що це означає для країни в час другої хвилі і поширення інфекції?
- Лікарні переповнені, медиків не вистачає - репортаж із регіону Росії, де коронавірус поширюється нестримно, а грошей на лікування і допомогу нема;
- Попри спротив Дональда Трампа наступним президентом США стане Джо Байден. Які виклики його чекають;
- Азербайджан відвоював контроль над частиною території, втраченої у війні з Вірменією в Нагірному Карабаху: висновки і уроки для України очима нашого оглядача.
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