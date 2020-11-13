У Києві таксі в'їхало у зупинку. Двоє загиблих

Автор фото, Npu.gov.ua

У Києві вранці таксі з номерами Uber на повній швидкості в'їхало у зупинку, збивши чотирьох людей. Двоє з них померли від травм. Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За попередніми даними це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", - повідомив Геращенко.

Він закликав ухвалити закон, який регулює роботу таксі, встановлює норми часу роботи водія комерційного автотранспорту та забороняє перепрацьовувати за кермом.

"Водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем, виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої", - повідомляють у пресслужбі поліції Києва.

Двох постраждалих шпиталізували.

Автор фото, Npu.gov.ua Підпис до фото, Момент, коли автомобіль в'їзджає на зупинку на повній швидкості. Трьох людей автомобіль збив, двоє з них загинули

Водія затримали. "Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомили у поліції.

Dtp.kiev.ua повідомляє, що ДТП сталося на Окружній, поблизу заводу "Електронмаш".

30 жовтня на Майдані сталася інша трагедія - водій Land Rover втратив контроль над автівкою, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та збив людей, які стояли біля автобусної зупинки.

Як розповіли правоохоронці, загиблі - дві жінки. Одна із них - 1941 року народження, інша - 1990-го. Окрім того, серед чотирьох постраждалих була 5-місячна дитина - її шпиталізували.