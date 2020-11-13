Принц Чарльз представив колекцію одягу

Автор фото, PA Media

71-річний спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз добре відомий як виробник органічних продовольчих товарів, але тепер він зацікавився ще й світом моди.

Вслід за своєю невісткою Меган Маркл він представив капсульну колекцію одягу.

Колекція, обличчям якої став принц Чарльз, створена його благодійним фондом The Prince's Foundation та італійською компанією Yoox Net-A-Porter, яка спеціалізується на соціально відповідальній моді. Ця фірма залучає молодих дизайнерів і використовує екологічні, іноді навіть архаїчні матеріали у поєднанні з сучасними технологіями.

Авторами колекції з 10 жіночих і восьми чоловічих речей стали шестеро студентів Міланського політехнічного університету. Зробили їх в шотландському Ейрширі у штаб-квартирі фонду принца Чарльза.

Автор фото, PA Media

"У моді я наче годинник, який зупинився - показую правильний час приблизно кожні 25 років", - жартував принц у листуванні з кореспондентом Vogue.

Цього разу "правильний час" - тенденція до ощадливості. Журналісти неодноразово відзначали, що принц не любить викидати одяг.

За словами директора Yoox Net-a-Porter Федеріко Марчетті, принц Чарльз давно стурбований проблемами захисту довкілля.

"Він говорив про шкідливий вплив пластику ще у 1969 році, у рік мого народження", - каже Марчетті, який називає принца "своїм натхненником".

Автор фото, PA Media

Речі продаватимуть онлайн, у крамницях Net-a-Porter, Mr Porter, YOOX, і The Outnet. Всі доходи підуть до благодійного фонду принца Чарльза.

Ціна речей з колекції становить від 520 до 1705 доларів США.