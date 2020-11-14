Чому дехто не ховає носа під маску

Медичні дослідження свідчать, що найчастіше коронавірус потрапляє в організм через ніс. Однак частина людей носять захисні маски в громадських місцях так, що вони не закривають носа.

BBC News Україна запитала пасажирів київського метро, чому вони так роблять. Ми також поцікавилися, що про носіння маски нижче носа думають лікар і медичний блогер Тарас Жиравецький, а також дизайнерка одягу Ірина Алєйнікова, в ательє якої шиють маски.