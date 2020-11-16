Зачистили людей, квіти й лампадки. Лукашенко придушує протести

У неділю в Білорусі силовики затримали понад 500 учасників протестів проти правління Олександра Лукашенка.

Найбільш драматичні події розгорнулися біля "народного меморіалу" на вшанування Романа Бондаренка, який помер після того, як потрапив до рук силовиків.

Влада стягнула додаткові підрозділи до так званої Площі змін у білоруській столиці й жорстоко розігнала людей.

З місця вшанування пам'яті загиблого комунальники прибрали квіти та лампадки.