Величезний "Руслан" ледь не розбився у Новосибірську. Фото

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Російський важкий транспортний Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську та викотився за межі посадкової смуги.

Літак отримав серйозні пошкодження, але всі люди цілі.

"Руслан" - один з найбільших транспортних літаків у світі (був найбільшим до "Мрії"), розроблений свого часу на КБ "Антонова". Пізніше його почали виробляти в Україні та Росії.

Борт, який сів у Новосибірську, належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр", яка займається чартерними перевезеннями.

У п'ятницю він вилетів з аеропорту "Толмачово" в Новосибірську близько опівдні за місцевим часом за маршрутом до Відня.

Але вже за десять хвилин змушений був піти на аварійну посадку у тому ж місті.

Автор фото, Getty Images

При цьому "Руслан" викотився за межі злітно-посадкової смуги, повідомляють Росавіація і Слідчий комітет Росії.

"Після вильоту командир доповів про відмову систем радіозв'язку і запросив аварійну посадку. Під час посадки екіпажу не вдалося утримати літак в смузі", - розповіло джерело агентства.

В результаті, як повідомляється, гігантський літак зазнав пошкоджень. При аварійній посадці постраждала і злітно-посадкова смуга, стверджує джерело "РИА Новости".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серйозні пошкодження видно не лише на двигуні, але й на корпусі літака

У Росавіації заявили, що пошкоджена ліва основна стійка шасі "Руслана" і пневматика (колеса шасі).

Причиною, через яку пілоти вирішили повернутися в "Толмачово", там назвали проблему з двигуном.

Ан-124 почав руйнуватися ще у повітрі, його фрагменти впали на будмайданчик, пише "Інтерфакс" з посиланням на очевидців.

"Над майданчиком пролетів літак, було видно правий двигун, з якого йшов дим. Після цього на майданчику виявлені фрагменти. Далі літак пролітав над будмайданчиком виробничо-торговельної компанії Mars - туди впали фрагменти набагато більші", - розповів чоловік, який перебував на будмайданчику заводу PepsiCo.

"Фрагменти впали на склад поруч з територією, де ми орендуємо склади", - підтвердили "Інтерфаксу" в службі безпеки компанії Mars.

Видання "Новости Новосибирска" опублікувало відео з моментом посадки - на цих кадрах видно, як літак торкається землі.

Фотограф видання стверджує, що у літака зруйнована половина двигуна, пошкоджено фюзеляж, а біля крила видно чорні діри.

На іншому відеозаписі, зробленого службою евакуації "АСТ-54", видно, як літак лежить на снігу з підламаними шасі.

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом аварійної посадки про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту.

Судячи з офіційних повідомлень, ніхто з людей не постраждав - ні на борту, ні на землі.

У літаку було 14 членів екіпажу.

Співрозмовники "Інтерфаксу" давали суперечливу інформацію про вантаж літака. Одне джерело говорило, що до Відня літак прямував порожній, а інше - що на борту було 120 тонн вантажу.

Пізніше пресслужба компанії "Волга-Днепр" повідомила, що літак виконував чартерний рейс з Сеула до Відня з технічний зупинкою в Новосибірську, доставляючи 84 тонни автозапчастин.

Фотографії пошкодженого лайнера виклав у себе в Twitter пілот "Аерофлоту" Андрій Литвинов. На них гарно видно, наскільки сильно постраждав один з найбільших транспортних літаків.

Багато літаків Ан-124 "Руслан" експлуатується російською авіакомпанією "Волга-Днепр" (12 бортів) і Повітряно-космічними силами Росії.

Літаки цієї моделі також є в українських "Авіаліній Антонова" (7 бортів), ще один лайнер числиться у авіакомпанії Maximus Air Cargo з ОАЕ.

Компанія "Волга-Днепр" працює на ринку негабаритних і великих перевезень вантажів.

Також вона входить до однойменної групи компаній, у складі якої ще два вантажних авіаперевізника - компанія "Атран", що працює з трьома середньомагістральними Boeing-737F і трьома Ан-12, а також "ЕйрБріджКарго" - велика вантажна компанія, у флоті якої 18 Boeing-747 різних вантажних модифікацій.