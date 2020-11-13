Різанина в Ефіопії: сотні цивільних зарубали мачете під час заколоту

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Війська, вірні федеральному уряду Ефіопії, прямують на придушення бойовиків, яких звинувачують у різанині цивільних

У північному регіоні Ефіопії Тиграй сотні цивільних стали жертвами бойовиків.

Правозахисна група Amnesty International повідомила, що отримала підтвердження інформації.

"Велику кількість, можливо, сотні людей зарізали та зарубали до смерті у місті Май-Кадра", - йдеться у її повідомленні.

За даними правозахисників, злочин скоїли в ніч на 9 листопада.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед звинуватив у різанині бойовиків Народного фронту визволення Тиграю, які підтримують бунтівний уряд однойменної провінції. Цих же бойовиків звинувачують і деякі свідки злочину, які кажуть що вони вчинили різанину після поразки у бою з федеральною армією.

Amnesty International повідомляє, що їй вдалося перевірити автентичність "моторошних фотографій та відеозаписів тіл, розкиданих по місту". Свідки злочину розповіли про рани, "завдані гострою зброєю, такою як ножі та мачете". Вбивали не військових, а звичайних робітників.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Федеральний уряд Ефіопії стягує до бунтівного регіону військових та добровольців

Повну інформацію з регіону Тиграй, де стався злочин, зараз отримати важко, оскільки в ньому тривають бої між федеральними військами та силами, лояльними місцевому уряду, у регіоні відключено інтернет та телефонний зв'язок. Тисячі біженців втікають до сусіднього Судану.

Деякі експерти побоюються, що протистояння може призвести до громадянської війни у країні.

Що взагалі відбувається?

3-4 листопада в регіоні Тиграй розпочалися сутички між федеральною армією та силами, вірними регіональному уряду, зокрема Народним фронтом визволення.

Федеральний уряд повідомив про вбивства військових у регіоні, деяких з яких розстріляли, запровадив надзвичайний стан у Тиграю і розпочав наступ з використанням військової авіації.

Причиною став конфлікт між прем'єр-міністром Абієм Ахмедом та президентом регіонального уряду Тиграю Дебреціоном Гебремікаелем.

44-річний Абій Ахмед - колишній офіцер військової розвідки, він очолив уряд 2018 року і припинив 20-річний конфлікт з сусідньою Еритреєю, який забрав сотні тисяч життів. За це у 2019 році його нагородили Нобелівською премією миру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Абій Ахмед (ліворуч) закінчив 20-річний конфлікт Ефіопії з президентом Еритреї Ісаясом Афеверкі. У цьому конфлікті загинули сотні тисяч ефіопів та еритрейців

Абій Ахмед походить з народу оромо, і його реформи викликали невдоволення політиків з регіону Тиграй, які походять з народу тиграї і домінували в управлінні країною з 1991 по 2018 роки, особливо під час правління авторитарного прем'єр-міністра Мелеса Зенаві (1991-2012).

Саме повстанці на чолі з Мелесом Зенаві у 1991 році скинули в Ефіопії прорадянський режим Хайле Менгісту Маріама, за правління якого сотні тисяч людей померли від голоду у 1980-х.

Фредді Мерк'юрі та група Queen у той час збирали гроші на гуманітарну допомогу ефіопам під час концерту на стадіоні Вемблі, що увійшов в історію світової музики.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хайле Менгісту Маріам (праворуч) мав підтримку СРСР та Куби

Зенаві та інші уродженці регіону Тиграй домінували в уряді понад 20 років.

За його правління від Ефіопії відокремилася Еритрея і була війна з нею, в якій загинули сотні тисяч людей, існував авторитарний режим з обмеженнями діяльності опозиції та ЗМІ. Проте з 2000-х років почався інтенсивний економічний розвиток Ефіопії.

У 2004-2019 роках ВВП зростав приблизно на 11% на рік, і це був один з найвищих показників у світі, завдяки дешевій робочій силі і стабільності в країну почали масові переносити промислові підприємства з країн Азії, Ефіопія стала популярним туристичним напрямком.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон Мелеса Зенаві, 2012 року

2012 року Зенаві помер, і через невдоволення інших регіонів засиллям політиків з Тиграю вони втратили провідні позиції - 2018 року відбулися кардинальні зміни у керівній коаліції, до влади прийшов Абій Ахмед. Бунтівний президент регіонального уряду Тиграю Дебреціон Гебремікаель був соратником і деякий час заступником Зенаві. Він почав чинити спротив реформам Абія Ахмеда.

Два роки між ними тривала конфронтація, яка врешті-решт вилися у відмову підкорятися федеральному уряду і теперішнє військове протистояння.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент регіону Тиграй Дебреціон Гебремікаель кинув виклик очільнику уряду Абію Ахмеду

Абій Ахмед звинувачує бунтівний уряд Тиграю в тому, що перед нападом на ефіопських військових його бойовики перевдягнулися у форму силовиків Еритреї, щоб спровокувати новий конфлікт з цією країною.

Натомість уряд Тиграю каже, що Ефіопія та Еритрея спільно воюють проти нього - уряди цих країн заперечують цю інформацію.