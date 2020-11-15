Україна обирає мерів: в яких містах відбувається другий тур

Автор фото, УНІАН

15 листопада мешканці одразу семи міст України обирають собі мерів.

Це - Одеса, Суми, Херсон, Кам'янець-Подільський, Луцьк і Краматорськ, в яких відбувається другий тур голосування, адже в першому жоден кандидат не набрав 50% голосів.

Другий тур передбачений у містах з понад 75 тисячами виборців.

Ще в одному місті - Українці на Київщині - другий тур не був передбачений через малу кількість виборців. Проте 25 жовтня два кандидати набрали абсолютно однакову кількість голосів.

Такого в історії України у містах ще не було, але закон на такий випадок передбачає повторне голосування.

22 листопада другий тур відбудеться у решті міст - Дніпрі, Черкасах, Рівному, Львові, Полтаві, Ужгороді, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичу, Броварах, Бердянську та Нікополі.

В Чернівцях другий тур відбудеться 29 листопада.

Виборчі дільниці відкрились о 8 годині ранку і зачиняться о 20.00.

Одеса

Чинний мер Геннадій Труханов з власною партією "Довіряй ділам" лідер після першого туру з 37%.

Микола Скорик з ОПЗЖ отримав 19%.

Пана Труханова називають фаворитом перегонів, адже ще двоє кандидатів від партії ЄС та "Слуги народу" хоч не підтримали Труханова напряму, не підтримують проросійські погляди партії пана Скорика.

Натомість Сергій Ківалов, який отримав на виборах 6%, підтримав кандидата від ОПЗЖ через спільні заклики боротись за російську мову.

У міській раді партія мера "Довіряй ділам" матиме 20 місць з 64.

ОПЗЖ отримала 18 місць, "Слуга народу" - 10, ЄС - 10 і "Партія Шарія" - 6.

Суми

Чинний мер від "Батьківщини" Олександр Лисенко набрав у першому турі 44%, а Вадим Акпєров з ЄС - 14%.

Фаворитом називають нинішнього мера.

У міській раді "Батьківщина" матиме 13 депутатів, ОПЗЖ - 9, ЄС - 9, "Слуга народу" - 8, "Сила і честь" - 3.

Херсон

У Херсоні у другому турі за посаду мера змагаються Ігор Колихаєв з проєкту "Нам тут жити", який набрав 30%, та Володимир Сальдо з однойменного блоку - 17%.

У міській раді партія Колихаєва матиме 17 голосів з 54, ОПЗЖ - 11, "Слуга народу" - 10, Блок Сальдо - 9, ЄС - 7.

Луцьк

У першому турі Ігор Поліщук від "За майбутнє" набрав 32%, а самовисуванець Богдан Шиба - 13%. На Волині "За майбутнє" має міцні позиції й Поліщука називають фаворитом.

На виборах до міської ради Луцька перше місце зайняла "За майбутнє" - 13 мандатів з 42.

ЄС має - 9, "Свідомі" - 6, "Слуга народу" - 5, "Свобода" - 5 і "Батьківщина" - 4.

Кам'янець-Подільський

У місті на Хмельниччині в першому турі лідирував самовисуванець та колишній народний депутат Володимир Мельниченко з 40%.

На 5% від нього відстав кандидат від "Свободи" Володимир Посітко.

У міській раді Свобода має найбільшу фракцію - 11 депутатів з 38. Слуга народу має 8 місць, ЄС - 6, "За майбутнє" - 5, "За конкретні справи" - 4, Рідне місто - 4.

Краматорськ

У Краматорську два кандидати у першому турі набрали велику кількість голосів.

Самовисуванець Олександр Гончаренко - 48%, а самовисуванець і чинний голова Андрій Панков - 37%.

До міської ради пройшли партії ОПЗЖ, "Команда Максима Єфімова", Партія миру і розвитку, ЄС, Слуга народу і партія Шарія.

Українка

В Українці на Київщині 25 жовтня Оксана Кирилюк від "Слуги народу" та Олександр Туренко від ЄС отримали по 1233 голоси.

У разі, якщо два кандидати набирають однакову кількість голосів, то призначається повторне голосування за їхньої участі. У великих містах таких прецедентів ще не траплялось.