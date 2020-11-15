Труханов виграє мерські вибори в Одесі: дані екзит-полу

Автор фото, ВВС

Екзит-пол компанії КМІС пророкує перемогу у другому турі виборів мера Одеси чинного голови Геннадія Труханова.

Пан Труханов набирає 56,7%, а його суперник Микола Скорик від ОПЗЖ - 40,9%.

Геннадій Труханов очолить Одесу втретє поспіль.

15 листопада мешканці одразу семи міст України обирали собі мерів, адже не змогли зробити це 25 жовтня.

Це Одеса, Суми, Херсон, Кам'янець-Подільський, Луцьк і Краматорськ, в яких відбувся другий тур голосування.

У першому жоден кандидат не набрав 50% голосів. Другий тур передбачений у містах з понад 75 тисячами виборців.

Ще в одному місті - Українці на Київщині - другий тур не був передбачений через малу кількість виборців. Проте 25 жовтня два кандидати набрали абсолютно однакову кількість голосів.

22 листопада другий тур відбудеться у решті міст - Дніпрі, Черкасах, Рівному, Львові, Полтаві, Ужгороді, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичу, Броварах, Бердянську та Нікополі.

В Чернівцях другий тур відбудеться 29 листопада.

Одеса

Дані компанії КМІС.

Чинний мер Геннадій Труханов, "Довіряй ділам" - 56,7%.

Микола Скорик, депутат парламенту від ОПЗЖ - 40,9%. Цю партію очолює Віктор Медведчук.

Ще 2,3% опитаних викреслили обох кандидатів і зіпсували бюлетені.

Похибка, заявлена соціологами, складає 3-4%.

Пан Скорик поразку не визнає і заявляє про власне лідерство.

У першому турі Труханов набрав 37%. Микола Скорик мав 19%.

Кілька днів тому пана Скорика підтримав відомий політик Сергій Ківалов.

У міській раді партія мера "Довіряй ділам" матиме 20 місць з 64.

ОПЗЖ отримала 18 місць, "Слуга народу" - 10, ЄС - 10 і "Партія Шарія" - 6.

Показово, що напередодні уряд погодив призначення новим керівником Одещини Сергія Гриневецького, який є членом команди Труханова і очолив список партії до обласної ради.

Президент ще указ про призначення не підписав.

Геннадій Труханов вперше переміг на виборах мера Одеси в 2014 році, це вже для нього третій поспіль успіх.