Трьом київським лікарям вручили підозру через смерть пацієнтки

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Трьом лікарям Національного інституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, лікар-анестезіолог перед початком операції не провів передопераційну підготовку пацієнтки та ввів їй препарати, несумісні при одночасному введенні.

Це призвело до різкого погіршення стану, а далі - до смерті.

Колеги анестезіолога, як з'ясувало слідство, намагалися допомогти йому і спробували приховати справжню причину смерті.

Йдеться про безпосереднього лікаря пацієнтки та патологоанатома, які за результатами розтину її тіла навмисно внесли до медичної документації недостовірні дані про причину смерті.

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Анестезіологу інкримінують статтю про неналежне виконання обов'язків медпрацівником, за якою він може потрапити за ґрати на строк до двох років, а також йому можуть заборонити подальшу медичну практику.

Натомість двох інших лікарів звинувачують за статтею про підробку офіційних документів за попередньою змовою групи осіб - їм загрожує до п'яти років в'язниці.

Наразі, кажуть правоохоронці, вирішується питання про запобіжний захід для всіх підозрюваних та їхнє відсторонення від посад.