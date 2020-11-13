Вчені знайшли спосіб керувати блискавками. Це схоже на телепорт

Автор фото, Getty Images

Телепорт. Цей термін знайомий всім, хто колись дивився серіал "Зоряний шлях", він же Star Trek.

Ще б пак, команда "Beam me up, Scotty!" ("Телепортуй мене, Скотті"), яку капітан Кірк дає своєму старшому інженеру Монтгомері Скотту, щоб той забрав променем його на космічний корабель, давно стала легендарною.

Однак група австралійських вчених (результати їхньої роботи опубліковані в журналі Nature Communications) всерйоз зацікавилася цим питанням і зараз активно працює над створенням надточного лазерного променя - щоправда, призначеного для переміщення в просторі не людей, а блискавок.

Ні, це не експерименти божевільного професора.

Для нової розробки є вагомі причини: удари блискавок стали основною природною причиною лісових пожеж в Австралії й усе частіше призводять до пожеж у США. Про масштаби цих лих останнім часом знають всі.

Так що навіть важко уявити, скільки життів і майна, а також величезних ділянок екосистеми можна врятувати, якщо навчитися відводити удар блискавки у безпечне місце.

У новій системі лазерний промінь дзеркально відтворює процес виникнення блискавки, прокладаючи шлях і намічаючи мішень для електричного розряду. Простіше кажучи, блискавка - це лише електричний розряд (нехай і дуже потужний), що виникає між позитивно зарядженою землею і негативно зарядженою точкою у грозовій хмарі.

"Ми створили невидиму нитку - якщо завгодно, ручку, - що може писати світлом й вести електричний розряд з відхиленням не більше десятої долі товщини людської волосини", - так для наочності пояснює суть їхньої роботи фізик з Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі Андрій Мірошниченко (Вихідець з Твері. - Ред.).

"Але по суті ми лише починаємо розуміти, що означає ця абсолютно нова технологія", - зізнається він.

Графен

Автор фото, UNSW CANBERRA Підпис до фото, Це не божевільні вчені. Це - приборкувачі блискавок: професор Андрій Мірошниченко і доктор Владлен Шведов

Лазерний промінь, над яким працюють дослідники, виконує роль цілевказу для електричного розряду, а провідниками виступають графенові мікрочастинки.

(Графен - винайдена у 2004 році двовимірна модифікація вуглецю, що вважається одним з найбільш перспективних матеріалів для наноелектроніки. - Ред.)

Треба визнати, що польові випробування системи нагріву повітря за допомогою лазера й управління блискавками поки що не проводилися.

Але експерименти в лабораторії, при яких були створені атмосферні умови грозового неба, вказують на те, що впоратися з електричним розрядом справжньої блискавки для лазерного променя не має бути особливо складно.

Нова технологія, як планують вчені, має працювати на великих відстанях і не вимагає особливої ​​потужності променю, що робить всю систему точною, доступною і нескладною в збірці.

До речі, можливість якщо не телепортувати предмети, то хоча б надійно контролювати електричний розряд, може знайти застосування в багатьох сферах: від виробництва до медицини, де, наприклад, можна було б видаляти ракові пухлини без інвазивної хірургії.