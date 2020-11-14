Помер актор Армен Джигарханян, який зіграв Горбатого у "Місці зустрічі змінити не можна"

Автор фото, уніан

Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. У 2014 році він відмовився підтримати російську анексію Криму.

Про його смерть російським інформагентствам повідомив офіційний представник актора Артур Согомонян.

За його словами, Джигарханяна не стало в ніч на суботу, о 6 ранку за Києвом. Причини смерті актора він не уточнив.

"Він був надзвичайно яскравою і різноплановою людиною, яка шукає в мистецтві щоразу щось нове і вміє співпрацювати з видатними режисерами. Це завжди було яскраве театральне та кінематографічне полотно, яке він створював, підкорюючи глядачів. З життя пішов дуже великий актор радянського і російського мистецтва, людина, яка допомагала нам жити, створюючи свої ролі. Це, звичайно, ніколи не забудеться", - сказав РИА Новости колишній міністр культури Михайло Швидкой.

Армен Джигарханян народився в Єревані в 1935 році. Зніматися в кіно почав на початку 1960-х років і загалом зіграв у понад 250 фільмах, паралельно працюючи в театрі.

Він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як російський актор, який найбільше знімається.

У 2012 році Джигарханян був довіреною особою Володимира Путіна під час тогочасних виборів, але за два роки не підтримав російську анексію Криму та відмовився підписувати "колективний лист" російських артистів, які виправдовували дії російського президента.

А ситуацію відносин між Україною та Росією описав вірменським прислів'ям: "Один дурень кинув великий камінь у воду й сто розумних не можуть витягнути. Це для мене очевидна річ. Я нічого не підписував і нікуди не телефонував".

Серед найбільш відомих ролей Джигарханяна - бандит на прізвисько Горбатий у багатосерійному фільмі "Місце зустрічі змінити не можна", суддя Кригс у комедії "Здрастуйте, я ваша тітка" і капітан Овечкін з трилогії про невловимих месників.

Актор працював з такими режисерами як Георгій Данелія, Карен Шахназаров та Станіслав Говорухін. Він і сам ставив фільми і спектаклі, а в 1996 році заснував Московський драматичний театр Армена Джигарханяна.