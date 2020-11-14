Радикали обстріляли ракетами аеропорти в Ефіопії
Сили Народного фронту звільнення Тиграй (НФВТ) завдали ракетного удару по аеропортах на півночі Ефіопії.
Аеропорти розташовані недалеко від північної провінції Тиграй, де з початку листопада федеральні війська ведуть активні бої з загонами НФВТ.
Народний фронт звільнення взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що удари були діями у відповідь.
Влада Ефіопії каже, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали "зони аеропорту".
На початку листопада прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед наказав провести військову операцію проти НФВТ, звинувативши їх в нападі на табір федеральних військ.
Відтоді в регіоні відбулися зіткнення і ракетні обстріли.
Правозахисна група Amnesty International підтвердила, що 9 листопада в місті Май-Кадра "десятки, а, можливо, сотні людей були зарізані або зарубані до смерті".
Абій Ахмед звинуватив у масових вбивствах сили, лояльні до лідерів Тиграя, тоді як НФВТ свою причетність заперечує.
Смертельні бої в Тиграї змусили тисячі цивільних перетнути кордон з Суданом, де за повідомленнями, вони переховуються у таборі біженців.
Отримати незалежно перевірену інформацію про ситуацію в Тиграї складно, тому що лінії телефонного зв'язку та інтернет не працюють.
Що відомо про ракетний удар?
Оперативна група з надзвичайних ситуацій при уряді Ефіопії повідомила, що ракетний обстріл здійснили пізно ввечері 13 листопада в містах Гондар і Бахр-Дар на території штату Ахмар.
Розпочато розслідування, встановлюють деталі інциденту.
Обидва аеропорти використовували спільно цивільні і військові.
У НФВТ заявили, що ракетна атака була відповіддю на недавні авіаудари, завдані федеральними силами.
"Поки напади на мешканців Тиграя не припиняться, напади будуть посилюватись", - заявив представник фронту.
В уряді побоюються, що бойові дії у найпівнічнішому штаті Ефіопії можуть поширитися на інші райони країни.