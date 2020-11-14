Радикали обстріляли ракетами аеропорти в Ефіопії

Автор фото, AFP Підпис до фото, Конфлікт змусив тисячі цивільних перетнути кордон із Суданом

Сили Народного фронту звільнення Тиграй (НФВТ) завдали ракетного удару по аеропортах на півночі Ефіопії.

Аеропорти розташовані недалеко від північної провінції Тиграй, де з початку листопада федеральні війська ведуть активні бої з загонами НФВТ.

Народний фронт звільнення взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що удари були діями у відповідь.

Влада Ефіопії каже, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали "зони аеропорту".

На початку листопада прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед наказав провести військову операцію проти НФВТ, звинувативши їх в нападі на табір федеральних військ.

Відтоді в регіоні відбулися зіткнення і ракетні обстріли.

Правозахисна група Amnesty International підтвердила, що 9 листопада в місті Май-Кадра "десятки, а, можливо, сотні людей були зарізані або зарубані до смерті".

Абій Ахмед звинуватив у масових вбивствах сили, лояльні до лідерів Тиграя, тоді як НФВТ свою причетність заперечує.

Смертельні бої в Тиграї змусили тисячі цивільних перетнути кордон з Суданом, де за повідомленнями, вони переховуються у таборі біженців.

Отримати незалежно перевірену інформацію про ситуацію в Тиграї складно, тому що лінії телефонного зв'язку та інтернет не працюють.

Що відомо про ракетний удар?

Оперативна група з надзвичайних ситуацій при уряді Ефіопії повідомила, що ракетний обстріл здійснили пізно ввечері 13 листопада в містах Гондар і Бахр-Дар на території штату Ахмар.

Розпочато розслідування, встановлюють деталі інциденту.

Обидва аеропорти використовували спільно цивільні і військові.

У НФВТ заявили, що ракетна атака була відповіддю на недавні авіаудари, завдані федеральними силами.

"Поки напади на мешканців Тиграя не припиняться, напади будуть посилюватись", - заявив представник фронту.

В уряді побоюються, що бойові дії у найпівнічнішому штаті Ефіопії можуть поширитися на інші райони країни.