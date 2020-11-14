Після війни в Карабаху: обмін тілами та незаявлена російська техніка

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Гелікоптер прикриття російських колон в Карабаху

Азербайджан та Вірменія обмінюються тілами загиблих бійців в районі міста Шуша, де відбувалися найбільш запеклі бої.

Водночас у Карабах продовжують прибувати російські війська з технікою, серед якої помітили танки і "Гради".

Обмін тілами

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через кілька днів після завершення активних боїв сторони продовжують шукати своїх загиблих

"За посередництва і участі російських миротворчих сил, дислокованих в нагірно-карабаському регіоні Азербайджанської Республіки, здійснили збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша", - повідомило у суботу зранку Міноборони Азербайджану.

Там додають, що виявлені тіла вірменських бійців передали Вірменії.

Їхню кількість не уточнюють.

Також знайшли шістьох загиблих азербайджанців.

А "Sputnik Армения" повідомляє, що обмін тілами відбувався і напередодні - тоді вірменська сторона передала азербайджанцям три десятки тіл, а азербайджанці віддали близько сотні загиблих вірмен.

Прибуття росіян

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, На відео Міноборони Росії видно колону, яка складається з БТР, транспортних машин та бензовозів

Тим часом до Карабаху продовжують прибувати російські війська відповідно до угоди про перемир'я між Вірменією та Азербайджаном.

У суботу до Степанакерта прибула чергова колона "15-ї окремої миротворчої бригади" Збройних сил РФ.

Вона пройшла маршем з вірменського міста Горіс.

"У складі колон в пункти призначення прибувають бронетранспортери, автомобільна техніка, засоби матеріально-технічного забезпечення, що доставляються з Російської Федерації літаками Іл-76 військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії на аеродром Еребуні", - повідомляє російське Міноборони.

За безпекою руху колон слідкує російська військова поліція.

"Миротворці оснащені сучасними озброєнням, військовою та спеціальною технікою, в тому числі бронетранспортерами БТР-82А, броньованими автомобілями "Тигр" і "Тайфун", - додають у російському військовому відомстві.

Росія також використовувала "Тигри" і БТР-82А навесні 2014 року під час анексії Криму.

Також рух колон прикривають російські гелікоптери.

Техніка російського контингенту

Автор фото, Ruptly / "Sputnik Армения" Підпис до фото, На Лачинській дорозі помітили танки та "Гради" з російськими прапорами

Всього на лінії зіткнення у Карабаху та вздовж Лачинського коридору мають розмістити 1960 російських військових.

Відповідно до тексту угоди, вони матимуть при собі "стрілецьку зброю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки".

Водночас оглядачі відзначають, що під "спеціальною технікою" може матися на увазі також важке озброєння, наприклад, танки і реактивні системи "Град".

"Український мілітарний портал" пише, що у мережі вже з'явилися відео про російські танки Т-72 і РСЗО "Град" в Карабаху.

Наприклад, на відео російського відеоагентства Ruptly (входить до мережі RT) під назвою "Нагірний Карабах: Російські миротворці заходять у спірний регіон через Лачинський коридор" видно танки з російськими прапорами.

Користувач Twitter з ніком SR_71 встановив, що за геолокацією танки перебували на Лачинській дорозі вже за кордоном Вірменії.

Також вказується, що танки, скоріше за все, належать 102-й російській військовій базі в Гюмрі.

Крім того, інший російський YouTube канал "Sputnik Армения" опублікував відео, на якому видно російські РСЗВ "Град", що так само рухаються по Лачинській дорозі.

У другому відео, як вказує "Sputnik Армения", "російські БМП рухаються по дорозі в зоні відповідальності миротворчої місії". Щоправда, російських прапорів там не видно.

В офіційних повідомленнях сторін згадок про танки і системи реактивного вогню у російському контингенті в Карабаху немає.