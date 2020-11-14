Степанов пророкує "апокаліпсис медичної системи" у грудні без карантину

Автор фото, УНІАН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує колапс української медичної системи до кінця грудня без запровадження додаткових обмежень, таких як карантин вихідного дня.

У суботу кількість нових хворих в Україні знову сягла піку - 12 524 за добу.

За словами міністра Степанова, Україна вимушена вводити додаткові протиепідемічні заходи, адже без них уже через місяць медична система колапсує.

"Якщо не зробити ці кроки, то на 15-20 грудня отримаємо апокаліпсис медичної системи, коли всі ліжка будуть заповнені", - пояснив урядовець в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Автор фото, МОЗ Підпис до фото, Степанов: "Карантин вихідного дня" дозволить зменшити кількість соціальних контактів. Тож ми отримаємо стабілізацію ситуації"

"Ми радились з нашими епідеміологами щодо можливостей введення "карантину вихідного дня". Зрозуміло, що повний локдаун був би ефективнішим, але цього, за розрахунками Міністерства фінансів та Міністерства економіки, не витримає наша економіка", - додав Максим Степанов.

Він також вважає, що закриття закладів у вихідні дні дозволить "зменшити кількість соціальних контактів, тож ми отримаємо стабілізацію ситуації".

Міністр відзначив, що "карантин вихідного дня" - це не винахід України. Його використовували в Ізраїлі, де він, за словами Степанова, дозволив зупинити ріст кількості хворих.

А лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів, що критичним для медичної системи стане рівень у 15-20 тисяч хворих на добу.

"Якщо кількість хворих становитиме 15-20 тисяч на добу, то медична система не витримає. Запроваджений на нетривалий час локдаун "вихідного дня", мені здається, уже в середині наступного тижня покаже ефективний він чи ні", - вважає медик.

В Україні від суботи діє "карантин вихідного дня", який передбачає припинення роботи більшості закладів і ТРЦ на період вихідних. Триватиме він щонайменше до 30 листопада.

Утім, міська влада у ряді міст заявила, що не буде вводити карантин, адже це стане ударом по місцевому бізнесу.