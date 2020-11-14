Карантин вихідного дня: блокування ринків і пошуки "таємних" барів

Автор фото, УНІАН

У перший день оголошеного "карантину вихідного дня" поліція блокувала ринок у Львові та шукали "замасковані" бари в Тернополі.

Раніше місцева влада кількох міст заявила, що не вводитиме "карантин вихідного дня" попри рішення уряду.

Закриті ринки Львова

Автор фото, varta1.com.ua

Львівські медіа повідомляють, що зранку поліція заблокувала чотири великі ринки міста у різних районах.

"Поліцейські не перекривають входів до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали. А тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують", - пише Zaxid.net.

Поліцейські закликають громадян повідомляти про тих, хто порушує карантин. За суботу до львівських правоохоронців надійшло 11 повідомлень про таких порушників.

А у п'ятницю ввечері у Львові зупинили концерт гурту "Бумбокс" в одному з нічних клубів.

Автор фото, Поліція Львівщини

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів", - написали у поліції.

За словами правоохоронців, організатори не забезпечили дотримання дистанції між глядачами, а також не всі відвідувачі клубу були в масках.

Організаторам тепер загрожує штраф.

Замасковані бари Тернополя

Автор фото, Т1 Підпис до фото, Відвідувач бару скаржиться поліції на те, що вона розганяє останніх гостей закладів

А журналісти тернопільського каналу Т1 показали, як поліцейські перевіряють заклади, які працюють після 22-00? та замасковані бари.

В одному з закладів, де через зачинені вікна побачили людей, пояснили, що це персонал, який працює "на вініс".

В іншому - що це останні відвідувачі, які вже збираються. Один з гостей поскаржився поліції, що та "виганяє людей, та не дає можливості їм досидіти".

"Замаскованих барів" не виявили.

Перевірки у Черкасах

Автор фото, Суспільне

У Черкасах правоохоронці також перевіряли заклади, яким заборонено працювавати у вихідний, та штрафували порушників.

"Група у складі одного поліцейського та двох фахівців Держпродспоживслужби з ранку 14 листопада перевіряють дотримання карантинних обмежень", - повідомило "Суспільне".

"Більшість власників закладів вирішили не порушувати рішення уряду. Однак чимало підприємців продовжувало працювати у звичному режимі. На таких правоохоронці склали протоколи", - додають черкаські журналісти.

Перекриті дороги в Одесі

Автор фото, Думская

Одеса - ще одне місто, де влада не хотіла вводити "карантин вихідного дня".

Однак на обмеженнях наполягли в ОДА та поліції.

Так, наприклад, виникли проблеми у продавців рину "Київський".

"На вимогу адміністрації ринку, сьогодні майже всі ларьки, в яких торгують одягом і взуттям, з ранку були закриті. Ті ж, хто не послухався, спокійно пропрацювали недовго - прийшли люди, які переконливо наполягли дотримуватися карантину", - пише "Думская".

Водночас продуктові торгові точки могли працювати.

Обурені підприємці вирішили перекрити дорогу.

"Підприємці влаштували стихійну акцію протесту на ринку, після чого рушили на проїжджу частину, щоб показати всім гіркоту свого становища", - передає "Думська".

Утворилася великий затор, але згодом дорогу розблокували, минулося без інцидентів.