Міністр охорони здоров’я Степанов захворів на Covid-19

Автор фото, Максим Степанов

Головний медик України Максим Степанов заразився коронавірусом.

Перед цим стало відомо, що на Covid-19 захворів президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак.

Не вберігся

Про хворобу повідомив сам Степанов у відео на своєму Facebook.

"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19", - розповів міністр.

"Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж", - додав він.

Водночас Максим Степанов закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

"Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові", - резюмував він.

У суботу в Україні зафіксовано черговий пік нових хворих на Covid-19 - 12 524 за добу.

Напередодні міністр Степанов попередив, що без нових обмежень, таких як "карантин вихідного дня", українська медична система колапсує.

"Якщо не зробити ці кроки, то на 15-20 грудня отримаємо апокаліпсис медичної системи, коли всі ліжка будуть заповнені", - пояснив урядовець в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми радились з нашими епідеміологами щодо можливостей введення "карантину вихідного дня". Зрозуміло, що повний локдаун був би ефективнішим, але цього, за розрахунками Міністерства фінансів та Міністерства економіки, не витримає наша економіка", - додав Максим Степанов.