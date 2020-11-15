Протести в Мінську: силовики застосували сльозогінний газ, лунають вибухи
У столиці Білорусі у неділю продовжуються антиурядові протести. Силовики розганяють і затримують учасників протесту, застосовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.
Опозиційний Телеграм-канал "НЕХТА Live" анонсував недільну акцію "Я виходжу" на знак памяті про Романа Бондаренка у всіх білоруських містах. Він загинув 12 листопада після затримання силовиками.
До акції приєднуються інші білоруські міста.
Біля станції метро "Пушкінська", де було анонсовано збір мітингувальників, ще до початку акції о 12:00 підїхали автозаки та мікроавтобуси з силовиками.
Як повідомило видання Tut.by, для розгону мітингувальників силовики застосували сльозогінний газ. Також поблизу "Пушкінській" було чутно два вибухи - силовики застосували світлошумові гранати.
Згодом у мережі опублікували відео, де видно і чутно, як по мітингувальниках стріляють.
Проспектом Пушкіна проїхали водомети і техніка з колючим дротом.
За повідомленням незареєстрованого у Білорусі правозахисного центру "Весна", кількіст затриманих в країні на акціях протесту в неділю перевищила сотню.
Смерть протестувальників
12 листопада в мінській лікарні помер 31-річний мешканець Мінска Роман Бондаренко. За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і вивезли у невідомому напрямку після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки на "Площі змін".
За даними Tut.by, з Центрального РУВС Мінська Бондаренко потрапив до лікарні, де помер від отриманих травм.
Чинний лідер Білорусії Олександр Лукашенко висловив співчуття батькам загиблого, додавши з посиланням на Слідчий комітет, що Бондаренко в день смерті був нібито п'яний.
Олександр Тайраковский загинув під час протестів 10 серпня.
МВС Білорусі стверджує, що смерт настала через вибуховий пристрій, який здетонував в його руці.
Телеграм-канал Euroradio і агентство АР опублікували відеозаписи моменту смерті Тарайковського. На кадрах видно, що активіст йшов до співробітників спецназу з піднятими руками, ніякого предмета у нього в руках не видно.
Коли він підходить досттно близько, видно спалах з боку ОМОНу, після якого активіст падає.
За даними дослідників з Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив з гранатомета або дробовика співробітник спецназу КДБ або МВС Білорусі.